InícioCidades DF
CRIME

Suspeitos são presos com 40 kg de cocaína em carro funerário

Dupla é de Brasília, e a prisão foi realizada pela Polícia Federal em parceria com a Rotam/ DF e a Polícia Militar de Goiás

Em ação conjunta, Polícia Federal apreende cerca de 40 kg de cocaína - (crédito: Divulgação/PF)
Em ação conjunta, Polícia Federal apreende cerca de 40 kg de cocaína - (crédito: Divulgação/PF)

Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (28/1), com 40kg de cocaína. Os dois acusados estavam em carros diferentes, sendo um deles um veículo funerário, que era usado para o transporte do entorpecente. Eles foram interceptados em Luziânia (GO) enquanto seguiam para Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As prisões foram realizadas durante ação de combate ao tráfico de drogas executada pela Polícia Federal, com o apoio da Rotam/DF, da Polícia Militar de Goiás, por meio da PM/GO de Catalão, do BPCães da Polícia Militar e do Canil da Polícia Federal. 

Os dois acusados são moradores de Brasília, foram encaminhados à Polícia Federal e permanecem à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes previstos na legislação vigente. A droga foi apreendida pela Polícia Federal.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 28/01/2026 19:24 / atualizado em 28/01/2026 20:45
SIGA
x