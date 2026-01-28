Suspeitos são presos com 40 kg de cocaína em carro funerário

Duas pessoas foram presas em flagrante, nesta quinta-feira (28/1), com 40kg de cocaína. Os dois acusados estavam em carros diferentes, sendo um deles um veículo funerário, que era usado para o transporte do entorpecente. Eles foram interceptados em Luziânia (GO) enquanto seguiam para Brasília.

As prisões foram realizadas durante ação de combate ao tráfico de drogas executada pela Polícia Federal, com o apoio da Rotam/DF, da Polícia Militar de Goiás, por meio da PM/GO de Catalão, do BPCães da Polícia Militar e do Canil da Polícia Federal.

Os dois acusados são moradores de Brasília, foram encaminhados à Polícia Federal e permanecem à disposição da Justiça, devendo responder pelos crimes previstos na legislação vigente. A droga foi apreendida pela Polícia Federal.