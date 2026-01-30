Tite: "A grandeza do Cruzeiro não permite um placar tão dilatado"

Tite incrédulo com o que vê em campo. .A Raposa leva uma surra do Botafogo:4 a 0, no Niitão - (crédito: Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Tite foi para a coletiva do Cruzeiro após o 4 a 0 sofrido diante do Botafogo, no Nilton Santos, nesta quinta-feira, 29/1visivelmente abatido. Afinal, uma surra logo na primeira rodada do Brasileiro, somada à derrota para o Atlético, no Campeonato Mineiro, mostra que o time ainda não está encaixado. Além disso, não pode ficar sofrendo goleadas como a do Rio — a maior que o time já sofreu para o Glorioso em Campeonatos Brasileiros. Não por acaso, ele afirmou:

"A grandeza do Cruzeiro não permite um placar tão dilatado."

Na sequência, o treinador buscou assumir a culpa, considerando que a sua estratégia de poupar os titulares no Mineiro não foi a mais adequada e já deu a entenderque escalarátitualres noMineiro,no domingo,contra o Betim.

"O erro maior foi estratégico. Vi como mais importante a preservação do elenco. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo risco de alguma lesão.Assim, daria mais ritmo e ter um comportamento igual ao do ano passado mais rapidamente. Se jogasse mais, estaria num estágio melhor em alguns aspectos e em efetividade."

Ainda segundo o treinador, o que determinou a derrota foi o Cruzeiro sofrer o segundo gol em um momento em que vivia seu melhor período no jogo, justamente quando precisou realizar uma substituição. O tento saiu quando o time ainda estava desorganizado.

"O time fez bom primeiro tempo e quando levou o primeiro gol, seguiu focado. Tomou o gol, ficou concentrado e quase empatou.Mas depois do segundo gol, sim, o time sentiu. O segundo gol veio no momento da substituição: o Jonathan sentiu, o árbitro pediu para fazer rapidamente, e a mudança modifica o comportamento,ainda estava ajustando o time. Então, levamos o segundo gol e aí virou outro jogo."

Tite: "Temos de reverter em campo"

Por fim, Tite comentou que as críticas são naturais após resultados ruins neste início de temporada, mas ressaltou que todos precisam assimilar o momento, focar na evolução e buscar bons resultados. Somente assim, segundo ele, o time conseguirá recuperar a confiança.

"Persistência e resiliência são fundamentais no futebol. Temos a grandeza de entender todas as críticas que vieram da dor do torcedor. Eu sinto que a melhor forma de reverter é com bom resultado, e isso se transfere para o próximo jogo. É dar um passo para trás, ter simplicidade, trabalhar bastante e reverter em campo. Não tem outra forma."