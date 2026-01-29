Endrick é eleito o melhor jogador do mês do Campeonato Francês

Desempenho no Lyon leva Endrick a sonhar em disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira - (crédito: Lyon/Divulgação)

O atacante Endrick foi eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1, reconhecimento que consolida o impacto imediato do brasileiro em sua chegada ao Lyon. Emprestado pelo Real Madrid, o jogador tornou-se peça central da equipe em apenas três partidas, com números expressivos no cenário europeu.

Na rodada mais recente, Endrick marcou três gols na vitória por 5 x 2 sobre o Metz. Com o feito, tornou-se o brasileiro mais jovem a anotar um hat-trick em uma partida de futebol europeu, superando a marca anteriormente atribuída a Ronaldo Fenômeno.

Nos três primeiros jogos pelo Lyon em 2026, o atacante balançou as redes quatro vezes, deu uma assistência e lidera o ranking de participações diretas em gols entre jogadores sub-20 das principais ligas da Europa. O brasileiro aparece à frente de nomes como Lamine Yamal, do Barcelona, e Shaqueel Van Persie, do Feyenoord.

O impacto do jogador também se reflete fora de campo. A partida contra o Metz foi a mais assistida da temporada da Ligue 1 na CazéTV, com pico de 706 mil dispositivos conectados. O desempenho superou, na plataforma brasileira, audiências registradas em jogos do Paris Saint-Germain.

Nas redes sociais, a presença de Endrick impulsionou os números do clube. Seis vídeos publicados pelo atacante no Instagram ultrapassaram 50 milhões de visualizações em cerca de 30 dias. Somadas às publicações do Lyon, com imagens de treinos, lances de partidas e entrevistas com o elenco, os conteúdos com a participação do brasileiro superam 110 milhões de visualizações, sendo mais de 60 milhões apenas nos canais oficiais do clube.