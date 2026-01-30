"Sonhei com este momento", diz Paquetá sobre chegada ao Flamengo

O meio-campista Lucas Paquetá foi recepcionado pela torcida rubro-negra no Aeroporto do Galeão, ganhou camisetas e bonés e retribuiu o carinho com fotos e autógrafos - (crédito: Érica Martin/Estadão Conteúdo)

O principal reforço do Flamengo para a temporada 2026, enfim, chegou em sua casa. Em meio a um clima de festa (cerca de 400 torcedores foram recebê-lo), o jogador de 28 anos desembarcou, ontem, no Rio de Janeiro, sob grande expectativa da torcida rubro-negra e deu entrevista no aeroporto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Felicidade enorme estar de volta. Sonhei muito com este momento. Tudo que eu quero é desfrutar desta alegria de finalmente estar em casa. Quero ser feliz, dar alegria à 'nação' e dar o meu melhor", afirmou o jogador à Flamengo TV.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Questionado sobre quando poderá estar em campo, ele foi direto ao ponto. "Eu sou muito ansioso. Não posso mentir. Quero muito jogar logo e estar com essa camisa em campo. Quero me divertir, ser feliz. Dar alegria à 'nação' é o que eu mais quero."

Solícito e com uma camisa regata de uma organizada do clube, Paquetá literalmente foi para a galera. O meio-campista atendeu os torcedores presentes, tirou selfies e vibrou bastante em meios aos funcionários do clube que faziam a sua segurança.

O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá na quarta-feira. O clube rubro-negro subiu a proposta para 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, e fará o pagamento parcelado até 2028. Trata-se da operação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

Revelado nas categorias de base do clube, tem contrato de cinco anos e chega ao Flamengo para ser um importante opção para o setor de meio-campo ao lado de Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Ele vestirá a camisa 20, em homenagem ao ex-companheiro no rubro-negro, Vinicius Junior.

"Talvez, o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo. Fico muito feliz em ver todo carinho, porque me sinto muito identificado. Sou um de vocês (torcedores) em campo", discursou Paquetá no desembarque.

Após a derrota para o São Paulo por 2 x 1 na quarta-feira, no MorumBis, em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís comentou sobre a chegada do atleta.

"É um jogador gigantesco. Uma contratação incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, quer dizer que o clube está num momento interno espetacular. O Paquetá vai aumentar ainda mais a qualidade desse elenco. É um jogador determinante. Estão todos na expectativa de que ele possa estar o mais rápido possível treinando", afirmou o treinador flamenguista.

O Flamengo corre para regularizar a documentação do jogador junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até às 18h desta sexta-feira. O objetivo é tê-lo à disposição para a decisão da Supercopa Rei contra o Corinthians, no domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha em Brasília.

A última partida oficial de Lucas Paquetá foi em 6 de janeiro, na derrota do West Ham por 2 x 1 para o Nottingham Forest, pelo Campeonato Inglês. A ausência nos jogos seguintes foi motivada por dores na costa e, claro, devido à negociação avançada com o Flamengo. Por esse motivo, não estava treinando com o elenco do clube inglês e deixou claro o desejo de ir embora.

Ontem, o jogador passou por exames médicos e será avaliado nos próximos dias por Filipe Luís para saber se tem condições de jogo. Até a partida de domingo, o Flamengo terá dois dias de treino. A tendência é de que Paquetá não seja titular contra o Corinthians, mas ganhe minutos no campo do Mané Garrincha.

Leia também: Lucas Paquetá desembarca no Rio e é recebido com festa da torcida do Flamengo



Como encaixará?

Paquetá é uma contratação que oferece diversas alternativas ao técnico Filipe Luís. A principal função oferecida pelo jogador de 28 anos é de segundo volante, responsável por sustentar a saída de bola e contribuir na transição ofensiva. Nesse papel, disputaria posição com Jorginho e Pulgar. De la Cruz, Evertton Araújo e Saúl também são concorrentes.

O boleiro formado nas categorias de base do Flamengo também pode ser armador. Porém, é menos provável que seja escalado como camisa 10, missão de Arrascaeta.