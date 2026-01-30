Entenda o motivo da substituta de "Coração Acelerado" ter sido cancelada

A sucessora de Coração Acelerado, que seria assinada por Juan Julian, será sucedida por uma história criada pela dupla estreante Juliana Peres e Dino Cantelli - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A Globo decidiu realizar uma nova alteração na fila de novelas das sete, e a sucessora de Coração Acelerado, que seria assinada por Juan Julian, será sucedida por uma história criada pela dupla estreante Juliana Peres e Dino Cantelli.

Segundo informações do jornal O Globo, a emissora resolveu adiar a trama em virtude das semelhanças com Volta Por Cima (2024), concluída no ano passado. A narrativa trataria de milícia e transporte público.

No setor interno, a justificativa foi a de que será preciso dar um intervalo maior. A trama de Claudia Souto acompanhava a rotina numa empresa de ônibus e tinha um núcleo de contraventores.

Juan Jullian estava escrevendo a trama quando a direção pediu outra ideia. Então, veio Próxima Página, ambientada no universo literário. Todavia, ela acabou descartada, e os executivos solicitaram que o primeiro projeto fosse retomado a fim de se fazer mudanças no pano de fundo. Houveram alterações, mas as similaridades continuaram, o que ocasionou no engavetamento.

