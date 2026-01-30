Prestes a completar 45, Sabrina Sato reflete sobre maturidade e mudanças

Em entrevista à revista Quem, a japa mais querida do Brasil refletiu sobre como foi importante construir um olhar gentil sobre si mesma neste processo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sabrina Sato abriu o coração sobre a maturidade adquirida ao longo dos últimos anos. A apresentadora, que está prestes a completar 45 anos, falou sobre suas transformações.

Em entrevista à revista Quem, a japa mais querida do Brasil refletiu sobre como foi importante construir um olhar gentil sobre si mesma neste processo. "É muito tempo de construção e reconstrução", afirmou.

"Nós, mulheres, passamos por grandes transformações ao longo da vida… O mundo, às vezes, é tão duro com a gente que precisamos ser mais legal, principalmente umas com as outras e com a gente mesma", desabafou Sabrina Sato. A esposa do ator Nicolas Prattes ainda destacou as mudanças inesperadas que ocorreram nos últimos anos.

"São muitas transformações, mas eu encaro elas de forma muito boa. Fico feliz com as minhas vivências, com tudo que eu vou passando ao longo da vida", disse Sabrina Sato.

