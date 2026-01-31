Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (31/1)

31.1.26

QUE RESPONSABILIDADE!

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quincunce com Júpiter.

As revoltas populares são uma das manifestações da conjunção de Saturno e Netuno que ocorre a cada 36 anos, porque o signo de Áries, em Astrologia Mundial representa o povo, o conjunto das pessoas comuns de um país.



Antigamente a civilização era moldada pela aristocracia e pelos sacerdotes e sacerdotisas, que funcionavam como intermediários entre os mundos visível e invisível, mas depois que Jesus, o Cristo, plantou a semente de que os mansos herdariam a Terra, a civilização passou a ser moldada pelo povo, pelo somatório das pessoas comuns.



Para além das revoltas que assustam e dão o que falar, é na maneira com que tratamos nossos semelhantes e diferentes quando não há ninguém para filmar nosso comportamento, que a civilização, boa ou ruim, está sendo moldada em gerúndio. Que responsabilidade!





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

O futuro, definitivamente, não poderá ser uma repetição do passado, mas essa será sempre uma tentação, porque a alma se sente mais segura transitando por um terreno conhecido. No entanto, o futuro será diferente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Para que as pessoas entendam direito seus movimentos será necessário reservar um bom tempo para dar explicações, e isso sem se convencer de que elas iriam entender tudo direito logo na primeira conversa. Né?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Suas ideias malucas são realizáveis, mas ao você fazer a conta perceberá que, apesar de serem possíveis, requereriam investimentos importantes. Assim são as coisas, você precisa ter tudo isso em mente. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

A impaciência vence nesta parte do caminho e, apesar dos distúrbios que potencialmente é capaz de provocar, ao mesmo tempo ela é necessária, porque é preciso colocar as coisas para funcionar. Em frente por aí.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Palavras e gestos que dão nos nervos e às vezes intimidam, dão a sensação de que tudo está retrocedendo de novo. Procure não se deixar convencer por esses pensamentos, porque apesar dos percalços, tudo continua bem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Agora é quando sua alma tem a oportunidade de construir relacionamentos baseados em interesses mútuos, e que podem resultar em prosperidade para todas as partes. Tudo muito bonito, mas difícil de pôr em prática.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Enquanto você continuar fazendo tudo que está dentro do seu alcance, os aparentes contratempos serão driblados ou, se perturbarem, não terão grande impacto negativo em seu movimento. Fé e confiança lá em cima!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

É impossível explicar tudo que acontece, porque nossa humanidade vive, mas ainda não tem a mais pálida ideia do que seja viver. Portanto, deixe um espaço aberto para existir sem ter de explicar nada. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Pela boca morrem os peixes e os humanos também, porque o tempo inteiro falamos coisas impertinentes. Normalmente, isso acontece sem grandes consequências, mas de vez em quando, como agora, há consequências.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Os recursos materiais brindam com conforto e segurança, mas não com Graça, porque essa só circula entre as pessoas que constroem relacionamentos de solidariedade e de cooperação mútua, condições que são gratuitas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Tudo que anda se apresentando a você nesta parte do caminho é animador e faz com que sua alma se projete ao futuro com entusiasmo. É necessário, porém, selecionar somente alguma das propostas, e se focar nela.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

As coisas andam loucas demais para você se inclinar ao descanso, melhor administrar a tensão sem se desesperar, e continuar em frente com seus projetos, fazendo quanta manobra arriscada se tornar necessária. Aí sim!