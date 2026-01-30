BBB 26: Paulo Augusto é desclassificado após empurrar Jonas

Paulo Augusto foi expulso do Big Brother Brasil 26, nesta sexta-feira (30/1), após empurrar Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone. Em nota, a Rede Globo afirma que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu caí muito forte no chão", declarou Jonas sobre o momento do empurrão. "Ele foi falar comigo e eu estava meio em choque ainda. Não estava em condições de falar", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao anunciar aos brothers sobre a decisão do programa, a voz que se comunica com a casa alertou para o cuidado durante as provas e dinâmicas. "As regras do programa existem para garantir que todas as dinâmicas ocorram dos limites claros e que a integridade física de todos seja preservada", informou a direção.

Essa é a terceira vez nesta edição que um participante é desclassificado. Logo na primeira semana do reality, Henri Castelli teve de sair do programa após sofrer duas convulsões e Pedro foi expulso após importunar sexualmente Jordana.

Veja o momento da agressão:

Saiba Mais Diversão e Arte Macaulay Culkin faz homenagem emocionante a Catherine O'Hara

Macaulay Culkin faz homenagem emocionante a Catherine O'Hara Diversão e Arte Em novo disco ‘Arquitetando o Caos’, Dani Mã propõe amar como ato de existência

Em novo disco ‘Arquitetando o Caos’, Dani Mã propõe amar como ato de existência Diversão e Arte Exposição de arte indígena fica em cartaz até domingo (1/2) na Caixa