InícioDiversão e Arte
Big Brother Brasil

BBB 26: Paulo Augusto é desclassificado após empurrar Jonas

Embate entre os brothers ocorreu na manhã desta sexta (30), durante a dinâmica do Big Fone

Fim do jogo para Paulo Augusto - (crédito: Reprodução Rede Globo)
Fim do jogo para Paulo Augusto - (crédito: Reprodução Rede Globo)

Paulo Augusto foi expulso do Big Brother Brasil 26, nesta sexta-feira (30/1), após empurrar Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone. Em nota, a Rede Globo afirma que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Eu caí muito forte no chão", declarou Jonas sobre o momento do empurrão. "Ele foi falar comigo e eu estava meio em choque ainda. Não estava em condições de falar", completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao anunciar aos brothers sobre a decisão do programa, a voz que se comunica com a casa alertou para o cuidado durante as provas e dinâmicas. "As regras do programa existem para garantir que todas as dinâmicas ocorram dos limites claros e que a integridade física de todos seja preservada", informou a direção.

Essa é a terceira vez nesta edição que um participante é desclassificado. Logo na primeira semana do reality, Henri Castelli teve de sair do programa após sofrer duas convulsões e Pedro foi expulso após importunar sexualmente Jordana.

Veja o momento da agressão: 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 30/01/2026 19:24 / atualizado em 30/01/2026 20:23
SIGA
x