Macaulay Culkin faz homenagem emocionante a Catherine O'Hara

Culkin e Catherine marcaram uma geração de fãs pelo mundo ao estrelarem a franquia de filmes 'Esqueceram de mim' - (crédito: Reprodução/Instagram/@culkamania)

O ator Macaulay Culkin emocionou milhares de seguidores ao compartilhar uma despedida de Catherine O'Hara nas redes sociais. A atriz morreu nesta sexta-feira (30/1) nos Estados Unidos.

Culkin e Catherine marcaram uma geração de fãs pelo mundo ao estrelarem a franquia de filmes Esqueceram de mim. Os dois ainda mantinham contato anos após os sucessos de bilheterias.

"Mamãe, eu pensei que tínhamos mais tempo. Eu queria mais. Eu queria sentar em uma cadeira perto de você, escultar você. Eu tinha tanto para dizer. Eu te amo. Nos veremos em breve", escreveu Culkin.

Primeiros passos no entretenimento, no meio da comédia

A carreira de Catherine O'Hara começou em Toronto, na província de Ontario, costa Leste do Canadá, onde ela nasceu. Os primeiros passos vieram no grupo de humor Second City. Ali, nos anos 1970, iniciou a longa parceria ao lado do ator Eugene Levy, famoso por participar do elenco da franquia American Pie. O dueto se manteve até as estatuetas conquistadas do Emmy e do Globo de Ouro, nos anos 2020.