Angélica quebra o silêncio e revela por que sumiu das redes sociais

Angélica usou as redes sociais neste último domingo (1º/2), e abriu o jogo sobre o motivo pelo qual estar mais ausente do Instagram.

A apresentadora explicou que sentiu a necessidade de se conectar com ela mesma, e reuniu alguns momentos de uma viagem pelo Egito que fez com os filhos, Joaquim, de 20 anos, Benício, de 18, Eva, de 13, e o marido, Luciano Huck. "O ano passado foi intenso, de muito trabalho, muito mesmo. Daqueles que exigem, desafiam e, ao mesmo tempo, realizam. Me encontrei feliz, inteira, no meu lugar", iniciou.

"Após tanto tempo nesse ritmo, senti que era hora de fazer algo igualmente importante: parar um pouco, escolher o silêncio, estar. Nesse tempo, também escolhi ficar longe do celular, longe do excesso de informação, mais perto do agora", explicou Angélica.

"Tirei um tempo pra mim e pra minha família, viajando, descobrindo um lugar novo, vivendo outras paisagens e outros tempos. O Egito foi uma experiência profunda, transformadora, daquelas que ficam. Uma lembrança viva do que realmente importa: viver o presente, com presença, atenção e afeto", concluiu a apresentadora.

