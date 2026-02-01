BBB 26: Mulher de Cowboy comenta relação do marido com Ana Paula - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A movimentação do público em torno do BBB 26 ultrapassou os limites da casa e chegou às redes sociais de Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy. Diante das especulações envolvendo a proximidade do marido com Ana Paula Renault, ela decidiu se manifestar após a repercussão entre fãs do reality. O assunto ganhou força especialmente pela leitura feita por internautas sobre a convivência dos dois confinados.

Um perfil do Instagram voltado à análise psicológica observou a postura adotada por Priscilla diante dos comentários, chamando atenção para sua reação serena. Segundo a publicação, "a forma tranquila, esportiva e madura com que ela tem reagido chama atenção", destacando a ausência de embates públicos ou indiretas nas redes.

A própria Priscilla Monroy respondeu à análise e aproveitou para reforçar a solidez do relacionamento. Em seu comentário, afirmou: "Adorei a sua análise sobre o meu relacionamento com o Beto! A verdade é que nossa base sempre foi diálogo, respeito e confiança. O que existe entre nós é construído na vida real, não em recortes ou suposições."

Desde a primeira semana do programa, a interação entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault tem alimentado comentários e até torcidas por um possível romance. Ainda assim, o participante já deixou claro dentro do jogo que entrou no reality casado, o que não impediu o público de criar narrativas paralelas fora da casa.