Sabrina Sato comemora um ano de casamento com Nicolas Prattes: ‘Aquele fogo’





Entre compromissos profissionais e a preparação intensa para o Carnaval 2026, Sabrina Sato tem encontrado espaço para celebrar a vida pessoal. A apresentadora completou um ano de casamento com Nicolas Prattes e falou abertamente sobre o momento vivido ao lado do ator, destacando a sintonia do casal mesmo em meio à agenda cheia. Segundo ela, a relação atravessa uma fase marcada por entusiasmo, parceria e descobertas constantes.

Ao comentar a experiência do primeiro ano como casada, Sabrina Sato, de 44 anos, descreveu a mistura de novidade e segurança que sente no relacionamento. "Tem aquele fogo, aquele frescor, tudo novo e, ao mesmo tempo, você ter aquela pessoa que sabe que pode contar, seu porto seguro", afirmou. Empolgada, a apresentadora completou: "É bom demais fazer um ano de casado, eu estou amando", deixando evidente o clima de felicidade.

As declarações aparecem no segundo episódio da quinta temporada de Carnaval da Sabrina, exibido nesta quinta-feira (29), no GNT e no Globoplay. A atração acompanha os bastidores da rotina intensa de ensaios e compromissos que antecedem os desfiles, revelando também momentos mais íntimos da artista fora da avenida.

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel e da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato relembrou que este será o terceiro Carnaval vivido ao lado de Nicolas Prattes, de 28 anos. "No primeiro, a gente estava escondido. No segundo, a gente estava se casando. Agora estamos firmes e fortes", concluiu, reforçando a solidez do relacionamento.