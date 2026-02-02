InícioDiversão e Arte
Giselle Itié revela por que não voltou às novelas há quase 10 anos

Atriz fala sobre afastamento das novelas e nova fase profissional

Giselle Itié revela por que não voltou às novelas há quase 10 anos
Giselle Itié, conhecida por diversos trabalhos nas novelas da TV, não é vista desde 2017, quando integrou o elenco de Belaventura, na Record, e desde então não emplacou um novo trabalho no gênero.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista afirmou que, pelo menos por enquanto, não possui nenhuma perspectiva de retornar. "O ano terá teatro, audiovisual e projetos que ainda estão sendo gestados. Tem conversas acontecendo, sim, inclusive para TV. Novela é sempre um encontro bonito quando faz sentido. Não tenho pressa, tenho critério", disse.

Fora das telinhas, Giselle Itié se tornou mãe de Pedro Luna, de 6 anos, da sua antiga união com o ator Guilherme Winter, e que, segundo ela, provocou uma mudança radical na sua rotina. "A maternidade reorganiza tudo. Tempo, prioridade, ego", disse.

A experiência, longe de significar retração profissional, provocou um ajuste em suas escolhas artísticas. "Você passa a escolher melhor onde coloca sua energia. Não é sobre fazer menos, é sobre fazer com mais sentido", declarou Giselle.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 02/02/2026 13:34
