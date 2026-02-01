Caetano liga para Bethânia e celebra vitória no Grammy; veja vídeo

Caetano Veloso compartilhou nas redes sociais o momento em que ligou para Maria Bethânia para parabenizá-la pela conquista do Grammy de Melhor Álbum de Música Global. “Parabéns para nós! Que alegria, Cae”, disse Bethânia. Veja:
Neste domingo (1/2), a dupla se destacou na premiação musical pelo projeto Caetano & Bethânia Ao Vivo, registro da turnê que reuniu-os entre 2024 e 2025 — cujo conteúdo apresenta interpretações conjuntas e individuais de canções que marcaram a trajetória dos dois artistas.
Na disputa pelo prêmio de Melhor Álbum de Música Global, o disco concorreu com No Sign of Weakness, do rapper nigeriano Burna Boy; Sounds of Kumbha, do cantor indiano Siddhant Bhatia; Eclairer le monde, Light the World, do senegalês Youssou N’Dour; Mind Explosion, da banda de jazz Shakti; e Chapter III: We Return To Light, da britânica Anoushka Shankar, em parceria com Alam Khan e Sarathy Korwar, artistas de origem indiana.
Maria Bethânia e Caetano Veloso têm carreiras iniciadas na década de 1960 e são referências centrais da música popular brasileira, com atuação destacada no movimento tropicalista e reconhecimento internacional ao longo de mais de seis décadas. Ambos mantêm produção artística contínua, com lançamentos de álbuns, turnês e colaborações no Brasil e no exterior.
Ao longo da história do Grammy, artistas brasileiros como Tom Jobim, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Gilberto Gil já venceram a premiação em diferentes categorias.
