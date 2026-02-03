Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (3/2)

HÚBRIS

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Sem importar quão importante seja tua presença na civilização, de vez em quando teu coração será tomado pela estranha sensação de não valeres nada, de nem sequer saber direito como chegaste até aqui porque, no fundo, não consideras que sejas essa maravilha toda que parece.

O único e verdadeiro pecado de nossa humanidade se chama “húbris”, uma linha de conduta que espreita que nem serpente venenosa em nossos corações, nos convencendo de que somos superiores aos nossos semelhantes e diferentes e que não sofremos dos mesmos limites.

Seres humanos saudáveis sofrem de insegurança e questionam a avaliação que fazem de si mesmos de vez em quando como uma forma de evitar a húbris, pois, ainda que tenhamos subido muito na escala socioeconômica, assim mesmo continuamos vulneráveis, e é melhor ter consciência disso.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Se você deixou tudo engatilhado ao fazer direito o que era de sua obrigação, então logo colherá os frutos deliciosos desse esforço. Isso não significa que a contenda acabou, mas que um novo capítulo está começando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

As pessoas com que você conta atualmente provavelmente não serão as mesmas com que você contará no futuro próximo, e isso não porque elas sejam as pessoas erradas, mas porque as coisas andam bastante instáveis no mundo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Todas essas coisas que tocam fundo na sua alma e que você não sabe como encaixar direito na configuração de sua vida, com o tempo se assentarão e motivarão você a fazer coisas que até aqui seriam inimagináveis.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Em todo relacionamento teria de haver reciprocidade, porém, esse seria o ideal. Na real do dia a dia, as pessoas são muito rápidas a fazer exigências e muito tímidas para fazer as concessões. O que você anda fazendo?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Está tudo certo, mas o mundo anda mais incerto do que nunca, e isso afeta seriamente a natureza dos relacionamentos humanos, porque até as pessoas mais desconectadas das notícias recebem o impacto do que acontece.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

A velocidade com que o mundo anda produzindo eventos dissonantes atrapalha os planos de todas as pessoas, e os seus não são exceção. Porém, transcenda o medo e continue em frente, você também é um evento em andamento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Procure se adaptar aos trancos e solavancos desta parte do caminho, sem os levar para o pessoal, como se tudo tivesse a ver diretamente com você e com seus planos. Este é o momento em que o mundo é maior.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Para que suas demandas sejam atendidas precisam ser justas, e sua justiça não pode ser fruto de mera opinião. A justiça será sempre aquilo que beneficiar o maior número possível de pessoas na sua operação. Só assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

O dia a dia é cheio de coisas sem a menor importância, mas que são necessárias, porque estruturam o cotidiano. Sua alma, porém, precisa tomar cuidado para não se perder no meio de tudo isso. Mantenha o norte.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Se houver qualquer conflito entre seu divertimento e as obrigações que precisa cumprir, faça da resolução desse o objetivo principal deste momento, porque assim você tirará um enorme peso de suas costas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

A mente é infinita, desconhece limitações, porém, a personalidade precisa administrar as ideias e imaginações de modo a acomodá-las da melhor maneira possível dentro da realidade concreta. Só assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

A vantagem de nascer neste signo é a familiaridade com as sombras, que capacita você a dar gargalhadas no meio das situações tensas. Use essa capacidade para enfrentar os problemas que o mundo impõe.