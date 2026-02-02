BBB26: 'Tá com nada' deixa participantes em escassez extrema; entenda

Entenda por que a penalização foi aplicada e o que muda na rotina dos brothers - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Por Thamires Pinheiro* — A casa do Big Brother Brasil 26 entrou no Tá com nada na manhã desta segunda-feira (2/2) após punições cometidas por Ana Paula Renault e Milena. As participantes perderam 500 estalecas cada uma, o que fez o Vacilômetro, sistema que contabiliza infrações no dia a dia do jogo, atingir o limite máximo e levar à penalização coletiva. Com a decisão da produção, todos os brothers da casa perderam as regalias conquistadas até então e passaram a conviver apenas com itens básicos de alimentação, em uma dinâmica mais restritiva do que a Xepa.

O que é o Tá com nada?

A dinâmica é uma das punições mais severas do reality. Quando ativado, a produção confisca os alimentos disponíveis na casa e limita o consumo a mantimentos básicos, sem acesso ao mercado ou possibilidade de escolha. Diferentemente da Xepa, que ainda permite alguma flexibilidade, o Tá com nada impõe uma rotina de escassez total.

A restrição alimentar provoca mudanças no cotidiano dos jogadores. A falta de comida interfere no humor, na disposição física e no desempenho em provas, além de aumentar o desgaste emocional. Em edições anteriores, esse tipo de punição também esteve associado ao crescimento de conflitos dentro da casa, e no BBB 26 não foi diferente, a entrada no Tá com nada elevou o clima entre os participantes, que passaram a discutir sobre os erros de cada um e as consequências coletivas.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes