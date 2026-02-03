InícioDiversão e Arte
Olinda transforma Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura em bonecos

Carnaval homenageia diretor de cinema e ator em meio ao reconhecimento internacional do filme 'O Agente Secreto'

Carnaval homenageia os artistas em meio ao reconhecimento internacional de "O Agente Secreto" - (crédito: Reprodução/X)

O Carnaval de Olinda ganhou personagens ilustres neste ano. O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura foram transformados em bonecos gigantes, homenagem que tomou as ladeiras da cidade em meio à folia pernambucana.

A dupla vive um momento de destaque internacional com O Agente Secreto, filme que concorre em quatro categorias no Oscar e que recentemente saiu vencedor do Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, prêmio entregue a Moura.

Nas redes sociais, Kleber Mendonça Filho reagiu com bom humor à surpresa. O cineasta compartilhou imagens dos bonecos e brincou com a situação, dizendo que ninguém pediu autorização para a homenagem, mas que adorou a “esculhambação”.

A repercussão foi tanta que ele chegou a trocar a foto de perfil no X pela imagem do boneco. Os bonecos reproduzem os figurinos usados pelos dois artistas na cerimônia do Globo de Ouro, reforçando a conexão entre o reconhecimento internacional do filme e a celebração popular do Carnaval de Olinda.

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 03/02/2026 22:47
