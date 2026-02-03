Aplicativo DF no Ponto terá canal para denunciar violência sexual no transporte público

Uma nova ferramenta a ser integrada ao aplicativo DF no Ponto pretende incentivar e facilitar as denúncias de violência sexual contra mulheres no transporte público do Distrito Federal. Agora, haverá um grupo de trabalho responsável pela elaboração de uma portaria conjunta entre a Secretaria da Mulher (SMDF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).
O grupo terá a missão de propor, estruturar e acompanhar a implementação do recurso, que funcionará como um canal de comunicação direta voltado à orientação, ao apoio às vítimas e à articulação com a rede de proteção às mulheres. A expectativa é oferecer mais um meio seguro para pedidos de ajuda dentro do sistema de transporte público.
A ferramenta será incorporada ao DF no Ponto, aplicativo oficial da Semob-DF que permite o monitoramento em tempo real de ônibus e metrô no DF. Disponível para celulares e também por meio de QR Codes nas paradas, o sistema já é utilizado para planejamento de rotas, consulta de horários e visualização da localização exata dos veículos.
