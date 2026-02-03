InícioCidades DF
RESPEITO

Aplicativo DF no Ponto terá canal para denunciar violência sexual no transporte público

Nova ferramenta será integrada ao aplicativo para facilitar o acesso à orientação e apoio durante deslocamentos no DF

Expectativa é oferecer um meio seguro de transporte público - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)
Expectativa é oferecer um meio seguro de transporte público - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Uma nova ferramenta a ser integrada ao aplicativo DF no Ponto pretende incentivar e facilitar as denúncias de violência sexual contra mulheres no transporte público do Distrito Federal. Agora, haverá um grupo de trabalho responsável pela elaboração de uma portaria conjunta entre a Secretaria da Mulher (SMDF), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O grupo terá a missão de propor, estruturar e acompanhar a implementação do recurso, que funcionará como um canal de comunicação direta voltado à orientação, ao apoio às vítimas e à articulação com a rede de proteção às mulheres. A expectativa é oferecer mais um meio seguro para pedidos de ajuda dentro do sistema de transporte público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ferramenta será incorporada ao DF no Ponto, aplicativo oficial da Semob-DF que permite o monitoramento em tempo real de ônibus e metrô no DF. Disponível para celulares e também por meio de QR Codes nas paradas, o sistema já é utilizado para planejamento de rotas, consulta de horários e visualização da localização exata dos veículos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/02/2026 19:46
SIGA
x