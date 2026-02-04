Capital Inicial anuncia festival Música Urbana em abril

No dia 21 de abril, Brasília completa 66 anos de existência. Para comemorar o aniversário, a banda Capital Inicial anunciou o Festival Música Urbana, com a participação do grupo de rock, além de Nando Reis e Chico Chico. O evento está marcado para o dia 25 de abril, no ginásio Nilson Nelson. Os ingressos são vendidos na bilheteria digital, a partir de R$80.
Em entrevista divulgada, Dinho, vocalista do Capital Inicial, afirma que um evento é o festival autoral da banda. “A gente tem muito prazer em realizar na cidade que nos acolheu e onde tudo começou. A terceira edição vai ser bem especial com Chico Chico celebrando nossa grande amiga Cássia Eller, além do nosso parceiro de longa data, Nando. Aguardamos todos lá!”, afirma Dinho.
O festival chega em um bom momento da banda. Em 2025, o grupo rodou o Brasil com a turnê Acústico 25 anos. Neste ano, Capital Inicial se programa para o Lançamento do disco Movimento, que resgata o punk rock e promove uma sonoridade contemporânea que dá vitalidade ao grupo.
Serviço
Festival Música Urbana
No dia 25 de abril, a partir das 19h30, no Ginásio Nilson Nelson. Ingressos a partir de R$80 na Bilheteria Digital. Não indicado para menores de 16 anos.
