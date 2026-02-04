Vilão de Harry Potter vira símbolo de sorte no Ano Novo Chinês

Símbolos de sorte e prosperidade sempre fizeram parte das celebrações do Ano Novo Lunar nas casas chinesas. Em 2026, porém, um personagem improvável passou a dividir espaço com os tradicionais enfeites vermelhos: Draco Malfoy. O vilão da saga Harry Potter, vivido por Tom Felton, virou uma espécie de amuleto pop e começou a aparecer em bandeiras, cartazes e itens de decoração espalhados pelas ruas da China.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O fenômeno foi detalhado em uma reportagem da CNN, que mostrou como imagens do ator caracterizado como Draco têm ocupado portas, muros e vitrines. O Ano Novo Chinês será comemorado em 17 de fevereiro, marcando o encerramento do Ano da Serpente e o início do Ano do Cavalo — detalhe central para entender a popularidade repentina do personagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

















Na tradução chinesa, Draco Malfoy é chamado de “Ma-er-fu”, nome que combina os caracteres de “cavalo” e “fortuna”. A associação direta com o novo ciclo lunar despertou curiosidade e acabou transformando o personagem em um símbolo informal de bons presságios justamente no Ano do Cavalo.

Tradicionalmente, nas semanas que antecedem o Ano Novo Lunar, famílias decoram as portas com mensagens auspiciosas e com os chamados fuzi: papéis vermelhos que trazem o ideograma da prosperidade. Esses enfeites costumam ser colocados de cabeça para baixo, já que a palavra “invertido” tem a mesma pronúncia de “chegar”, simbolizando a chegada da sorte. Em 2026, no entanto, parte desses símbolos clássicos vem sendo substituída por fotos de Draco Malfoy, muitas delas retratando o personagem ainda criança.

Hoje com 38 anos, Tom Felton participou dos oito filmes da franquia Harry Potter e, mais recentemente, voltou a interpretar Draco na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, em cartaz na Broadway. As imagens do personagem dominaram as redes sociais chinesas, acompanhadas de mensagens de boa sorte e referências ao universo criado por J.K. Rowling.

A tendência acabou chegando ao próprio ator. Tom Felton repostou em seu Instagram uma publicação que descrevia Draco Malfoy como um “símbolo do Ano Novo Chinês”, reconhecendo a inesperada transformação do vilão em ícone de fortuna.

Tom Felton compartilhou o fenômeno no Instagram (foto: Reprodução )