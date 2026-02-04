Rock in Rio confirma Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon

O Rock in Rio confirmou mais atrações para sua próxima edição e reforçou a presença do Dia do Rock na programação. O festival receberá novamente o Avenged Sevenfold, que retorna após ter se apresentado na edição anterior, há dois anos, e estreia o Bring Me the Horizon no line-up do evento.

Com mais de 12 milhões de discos vendidos globalmente, o Avenged Sevenfold será o headliner de 5 de setembro, no Palco Mundo — o principal do festival e o mesmo em que a banda tocou em 2024. O grupo já havia subido ao palco do festival em 2013, em uma noite liderada pelo Iron Maiden, e acumula diversas apresentações no Brasil ao longo da carreira.

Lançada em 6 de dezembro, a música Magic marca o retorno do Avenged Sevenfold com material inédito após o álbum Life is but a dream..., de 2023, e surge como uma criação pensada especialmente para o universo do videogame Call of Duty. A canção chama atenção pelo uso de Auto-Tune nos vocais e pela forma como aprofunda a guinada artística que a banda vem assumindo nos últimos anos, afastando-se de fórmulas tradicionais do metal.

Sem abrir mão do peso característico, o grupo incorpora influências que passam pelo rock progressivo, pela psicodelia, por arranjos de música clássica e até por nuances de jazz, reforçando uma identidade sonora mais livre, ousada e alinhada ao espírito experimental que tem definido sua produção na década de 2020.

Em um horário mais cedo, também no dia 5 de setembro, o Palco Mundo recebe o Bring Me the Horizon. A banda britânica, bastante popular entre o público adolescente, se diferencia da estética tradicional do rock pesado ao evitar o predomínio do preto e símbolos como caveiras, cadáveres ou corvos. O grupo esteve no Brasil pela última vez há dois anos, quando realizou shows em São Paulo.

O desdobramento do Bring Me The Horizon veio em 2015, com That’s the Spirit, disco em que a banda redesenhou seu próprio território ao aproximar o metal de linguagens como a eletrônica, o pop e o trap. A mudança causou estranhamento entre fãs mais conservadores, mas rapidamente encontrou eco em um público mais jovem, ampliando o alcance e a popularidade do grupo. Desde então, a relação com o Brasil se intensificou, com passagens frequentes por grandes festivais, como o Lollapalooza.

Fora dos palcos, o vocalista Oli Sykes também criou laços pessoais com o país ao se casar com a modelo brasileira Alissa Salls, com quem divide parte do ano em Taubaté, no interior paulista, e com quem teve, em julho de 2025, os gêmeos Grey e Zélia.

Esse vínculo se reflete no novo projeto do grupo, que ganha forma em 10 de abril com o lançamento simultâneo de um álbum e um filme gravados ao vivo no Brasil. Intitulado L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), o trabalho registra o show realizado no Allianz Parque, em 2024, considerado a maior apresentação solo da carreira da banda. A versão cinematográfica chega a salas de cinema ao redor do mundo em sessões programadas para os dias 25 e 28 de março e aposta em uma narrativa construída a partir de múltiplas câmeras, imagens aéreas captadas por drones e vídeos enviados pelo próprio público presente no espetáculo.

Além dessas atrações, o Rock in Rio já anunciou apresentações de Elton John, Demi Lovato, Maroon 5, Stray Kids, João Gomes e Gilberto Gil. O festival acontece entre os dias 4 e 13 de setembro.

