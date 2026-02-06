Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (6/2)

EXPERIÊNCIA ENRIQUECEDORA

Data estelar: Mercúrio ingressa em Peixes.

Há um tipo de experiência que não é muito agradável, mas enriquece a alma. É o que acontece quando te encontras na trágica situação de não ter mais nada a perder e, paradoxalmente, descobres que a partir daí tens tudo a ganhar, porque nada mais te prende.

Quando, por diversas razões, não preservamos a lucidez consciente que nos permite perceber o que acontece, a Vida precisa nos colocar dentro de experiências que vão aumentando de tom e intensidade até se tornarem trágicas, não nos deixando mais margem de dúvida sobre o que precisamos fazer, desintegrando toda margem de acomodação.

A experiência é desagradável, mas enriquecedora, porque tocando fundo a alma se sente renovada e motivada a tomar todas as iniciativas pertinentes, em vez de continuar esperando.

ÁRIES (NASCIMENTO ENTRE 21/3 A 20/4)

Mantenha a alma vigilante, porque no meio da dissonância provocada por esses eventos bagunçados há coisas que são de seu interesse, mas que correm o risco de passarem despercebidas, dada a distração que a bagunça provoca.

TOURO (NASCIMENTO ENTRE 21/4 A 20/5)

Quando as coisas começarão a ficar previsíveis e ordenadas novamente? Não há data certa para isso, porque sua vida pessoal está integrada à vida coletiva de nossa humanidade, e é aí que o carro pega. Em frente.

GÊMEOS (NASCIMENTO ENTRE 21/5 A 20/6)

Mesmo que o mundo pareça ir decididamente na direção do abismo, confie em que haverá como conduzir seus afazeres numa direção que produza harmonia, nem que seja influenciando as pessoas com que você se relaciona dia a dia.

CÂNCER (NASCIMENTO ENTRE 21/6 A 21/7)

Apesar de haver regras e estatutos que garantiriam a convivência pacífica entre os semelhantes e diferentes, na hora da ação é a moral invisível interior de cada ser humano que faz com que essas regras sejam respeitadas.

LEÃO (NASCIMENTO ENTRE 22/7 A 22/8)

Ainda que as coisas não saiam exatamente do jeito que você pretendia, mesmo assim você experimentará avanços substanciais em tudo, mas no que depende da atividade de outras pessoas, haverá atrasos e imprevistos.

VIRGEM (NASCIMENTO ENTRE 23/8 A 22/9)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica um tanto atordoada. Não importa, você não vai perder nada se, em vez de lutar contra a distração, se deixar levar por ela para ver aonde vai parar.

LIBRA (NASCIMENTO ENTRE 23/9 A 22/10)

Pode parecer perigoso demais seguir pelo caminho que sua alma aponta, mas é certo que esse perigo reside muito mais na imaginação do que na realidade concreta, mas isso você só constatará dando os primeiros passos.

ESCORPIÃO (NASCIMENTO ENTRE 23/10 A 21/11)

Mesmo que os entendimentos conquistados a duras penas se transformem rapidamente em desentendimentos, ainda assim os avanços feitos não serão perdidos, mas precisarão ser preservados com afinco e perseverança.

SAGITÁRIO (NASCIMENTO ENTRE 22/11 A 21/12)

A ética não é obrigada, é fruto de decisões íntimas que servem de pedra fundamental para todas as realizações e relacionamentos em que você se envolver. Aquilo que é invisível é o que há de mais importante. É assim.

CAPRICÓRNIO (NASCIMENTO ENTRE 22/12 A 20/1)

Aquilo que é seu por merecimento não será entregue em bandeja de prata, mas conquistado através de conflitos que você terá de tomar a iniciativa de colocar em marcha. Evite a ingenuidade nesta parte do caminho.

AQUÁRIO (NASCIMENTO ENTRE 21/1 A 19/2)

Tantas coisas ocorrem ao mesmo tempo que não dá para saber, de imediato, que rumo tomar ou como administrar os acontecimentos. Não importa, se permita viver um tempo no meio da incerteza até a poeira abaixar.

PEIXES (NASCIMENTO ENTRE 20/2 A 20/3)

Enquanto não houver clareza para prever minimamente a sequência de fatos produzidos pelas suas pretensões de realização, melhor será continuar improvisando a cada momento, a despeito de as pessoas pedirem planejamento.