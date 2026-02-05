O que Regina Duarte, Cristiano Ronaldo e Neymar têm em comum?

Pode parecer inusitado, mas o dia 5 de fevereiro une, por uma feliz coincidência, os aniversários de três personalidades que marcaram diferentes gerações e áreas: a atriz Regina Duarte e os craques do futebol Cristiano Ronaldo e Neymar Jr.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Regina Duarte: A eterna 'Namoradinha do Brasil'

Nascida em 5 de fevereiro de 1947, a icônica atriz Regina Duarte construiu uma das carreiras mais sólidas e aclamadas da televisão brasileira. Com dezenas de novelas e personagens inesquecíveis no currículo, ela se tornou um dos rostos mais conhecidos do país, recebendo o carinhoso apelido de 'Namoradinha do Brasil' no início de sua trajetória.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

Cristiano Ronaldo: Uma lenda do futebol mundial

Do outro lado do Atlântico, em 5 de fevereiro de 1985, nascia em Portugal aquele que se tornaria um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Cristiano Ronaldo, ou CR7, é uma máquina de quebrar recordes e colecionar títulos, sendo uma referência de disciplina, talento e longevidade no esporte de alto rendimento.

Neymar Jr.: O craque da ousadia

Completando o trio de astros, o brasileiro Neymar Jr. também comemora seu aniversário em 5 de fevereiro, nascido em 1992. Conhecido mundialmente por sua habilidade, dribles e irreverência dentro de campo, Neymar é um dos principais nomes de sua geração e uma figura central na história recente da Seleção Brasileira e do futebol europeu.

A data, portanto, se torna especial para fãs de mundos distintos, celebrando no mesmo dia o legado de uma grande dama da atuação e a genialidade de dois gigantes da bola.