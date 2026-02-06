‘O agente secreto’ alcança a marca de 2 milhões de espectadores

Representante do Brasil no Oscar 2026, O Agente Secreto atingiu a marca de 2 milhões de espectadores no país. Segundo dados da Comscore, o longa de Kleber Mendonça Filho arrecadou cerca de R$ 44 milhões desde sua estreia. Com a Semana do Cinema, que oferece ingressos a R$ 10, a expectativa é que o número de espectadores aumente.

“É uma enorme alegria ver O Agente Secreto alcançar a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil. É um resultado que reafirma a força do cinema nacional e mostra o quanto o público segue interessado em histórias potentes e autorais", disse Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, ao Omelete.

Na corrida pelo Oscar, O Agente Secreto concorre em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator para Wagner Moura. Com a indicação de Adolpho Veloso a Melhor Direção de Fotografia por Sonhos de Trem, o Brasil bate o recorde de cinco nomeações ao Oscar.

A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que deixa São Paulo para trás e tenta reconstruir a vida no Recife de 1977. A tentativa de recomeço, porém, esbarra em um ambiente de vigilância, suspeitas e ameaças constantes, que expõem os medos, conflitos e traumas de um país mergulhado na ditadura militar.

A produção acumulou dois Globos de Ouro — Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama, concedido a Wagner Moura — além de quatro distinções no Festival de Cannes: o prêmio de Interpretação Masculina para Wagner, Melhor Direção, o Prêmio FIPRESCI e o Art et Essai.