Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (10/2)

AS PREVISÕES

Data estelar: Vênus ingressa em Peixes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O ofício da Astrologia não é exclusivamente o de fazer “previsões”, as quais são cobradas pelos consumidores com uma severidade que não se aplica às previsões feitas pelos economistas, que eventualmente, como as da Astrologia, se provam equivocadas.

Porém, ambos ofícios de previsão, dos oficiantes de economia e astrologia, convergem na mesma atitude, muito dificilmente são previsões positivas, quase sempre têm por intuito disseminar o medo e a apreensão quanto ao que pode vir a acontecer.

Essa é uma atitude muito humana, mas nada profissional, porque enquanto o humano tem por maior fragilidade o medo do futuro, tanto a economia quanto a astrologia têm instrumentos e capacidade para perceber que na atualidade de nossa civilização estamos melhor do que nunca.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure um lugar retirado do barulho social para pensar direito sobre tudo que veio acontecendo até aqui, e o que está surgindo no horizonte também. Sua alma precisa de serenidade para digerir tudo que percebe.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas complicam, porém, elas são insubstituíveis, nem mesmo a inteligência artificial as substituirá, porque logo mais nossa humanidade entenderá que a inteligência não é tão somente a capacidade de falar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando acontecem facilidades, melhor as aproveitar rapidamente, porque velozes como surgem também desaparecem. Sua mente é complexa e, por isso, tende a complicar, portanto, cuide para que isso não atrapalhe o cenário.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora chega a época de sua mente perceber com mais clareza e amplitude tudo que andou acontecendo até aqui, e isso vai ajudar sua alma a desanuviar certos pesos que nada solucionaram e muito complicaram. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Esta é uma fase decisiva que você faria bem em aproveitar ao máximo, ousando avanços que em outros momentos você teria avaliado como arriscados demais. Porém, nada faça com violência, tudo com muita serenidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas pessoas existem, porque nem são tão raras assim. Acontece apenas que, diante do estado do mundo, as boas pessoas andam mascaradas e fazendo o possível para não serem percebidas, evitando assim serem exploradas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se você se dedicar com afinco e perseverança aos assuntos do seu interesse, nesta parte do caminho é possível colher frutos mais rapidamente do que em outros momentos. Porém, não espere facilidade. Esforço.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há luz no fim do túnel e não é o trem que vai atropelar você. Essa é a luz da esperança, da renovação do pacto de sua alma com os mistérios da Vida, que de vez em quando parecem castigar, em nome da reinvenção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que puder ser finalizado há de ser considerado prioridade nesta parte do caminho, em nome de você se lançar ao futuro com mais entusiasmo e menos peso provocado por tudo que não admite solução.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A alegria não há de ser uma exceção, mas a regra de todo santo dia de sua existência. A alegria nunca será uma emoção solitária, se você tratar bem as pessoas com que convive, a alegria será compartilhada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Na hora de fazer as contas bate certo desânimo, porque os quereres são, normalmente, muito maiores do que a capacidade imediata. Isso não tem a menor importância, porque o que vale é você organizar sua vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A percepção não é uma atitude passiva, com você recebendo informações dos mundos exterior e interior. A percepção também é uma atitude decisiva, mediante a qual você foca naquilo que pretende compreender.