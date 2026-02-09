Leitura labial expõe conversa íntima de Kim Kardashian e Lewis Hamilton

O encontro de Kim Kardashian e Lewis Hamilton no Super Bowl deste domingo (8/2) deu novo fôlego aos rumores de que os dois vivem mais do que uma simples aproximação casual. A empresária e o heptacampeão da Fórmula 1 foram vistos juntos pela primeira vez em um evento público de grande visibilidade, durante a final do futebol americano entre Seattle Seahawks e New England Patriots.

Sentados juntos em um setor ocupado por celebridades, Kim e Lewis passaram boa parte do jogo conversando. Um trecho específico do diálogo, captado pelas câmeras, chamou atenção por sugerir um nível de intimidade maior do que o esperado para um suposto romance recente. De acordo com a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao Daily Mail, o piloto britânico mencionou a própria mãe. “Não, eu não levo qualquer garota para conhecer minha mãe. Quer dizer, você vai conhecê-la um dia, ela está muito animada para te ver”, teria dito Hamilton a Kim.

Ainda segundo Hickling, a reação da empresária indicou surpresa. Ela teria se “remexido desconfortavelmente na cadeira”, além de cobrir o rosto antes de responder apenas com um simples “ok”. Para além das palavras, a interação corporal dos dois também foi analisada. A especialista em linguagem corporal Judi James afirmou ao jornal britânico que a dinâmica entre eles demonstrava flerte explícito e bem recebido.

“Primeiramente, há a postura que demonstra atenção plena entre eles, o que é uma forma de carícia não verbal em um encontro”, explicou Judi. “Kim se inclina para trás para observar Lewis enquanto ele fala, e essa ‘carícia’ lisonjeira produz uma resposta de ‘ronronar’ da parte dele, visível na forma como suas feições se suavizam e ele fala com um sorriso de prazer.”

A análise prosseguiu com a observação de gestos considerados típicos de sedução. “Kim intensifica o flerte quando a ponta da língua aparece no canto da boca. Isso geralmente é interpretado como um gesto de desejo ou interesse brincalhão”, disse a especialista. Segundo ela, a empresária alterna momentos de atenção intensa com desvio repentino do olhar, estratégia que reforçaria o jogo de interesse. “O gesto de Kim com a mão no cabelo parece um sinal de vaidade, sugerindo que ela vê Lewis como uma ‘conquista’ muito adequada para exibir com orgulho neste evento público”, concluiu.

A aparição no Super Bowl acontece poucos dias depois de Kim ter viajado ao Reino Unido para passar um fim de semana com Hamilton. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o encontro incluiu pelo menos três compromissos românticos, entre eles um passeio informal que teria custado cerca de R$ 788 mil. Ainda de acordo com relatos, o casal já estaria alinhando estratégias para manter o relacionamento longe de conflitos públicos, especialmente para evitar reações negativas de Kanye West, ex-marido de Kim.