Manu Chao se apresenta em Brasília com show no Birosca

No próximo dia 21 de fevereiro, o birosca recebe a apresentação de Manu Chao. O músico franco-espanhol volta, depois de 15 anos da última apresentação em Brasília, com o formato ultra acústico, a partir das 18h. No show, o cantor traz as músicas do álbum Viva Tu, lançado em 2024.
Viva Tu é composto por 17 músicas, cantadas em espanhol, francês, português e inglês e ancoradas na mistura de gêneros. Entre as músicas selecionadas, São Paulo Motoboy é dedicada aos entregadores da capital paulista e aborda as angústias e realidades enfrentadas por eles.
Filho de pais exilados da ditadura de Franco, que dominou a Espanha entre 1939 e 1975, Manu é engajado politicamente e usa voz e popularidade para defender causas sociais e ambientais, como a proteção da Amazônia e a imigração. Com uma postura antimidiática, ele apoia comunidades locais em turnês acústicas nas quais mantém contato direto com o público.
Serviço
Manu Chao Ultra Acústico
Dia 21 de fevereiro, a partir das 18h no Birosca. Ingressos: R$360 e R$180 (meia), no site shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos.
