Manu Chao se apresenta em Brasília com show no Birosca

Manu Chao volta a Brasília depois de 15 anos - (crédito: Divulgação)

No próximo dia 21 de fevereiro, o birosca recebe a apresentação de Manu Chao. O músico franco-espanhol volta, depois de 15 anos da última apresentação em Brasília, com o formato ultra acústico, a partir das 18h. No show, o cantor traz as músicas do álbum Viva Tu, lançado em 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Leitura labial expõe conversa íntima de Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Viva Tu é composto por 17 músicas, cantadas em espanhol, francês, português e inglês e ancoradas na mistura de gêneros. Entre as músicas selecionadas, São Paulo Motoboy é dedicada aos entregadores da capital paulista e aborda as angústias e realidades enfrentadas por eles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Filho de pais exilados da ditadura de Franco, que dominou a Espanha entre 1939 e 1975, Manu é engajado politicamente e usa voz e popularidade para defender causas sociais e ambientais, como a proteção da Amazônia e a imigração. Com uma postura antimidiática, ele apoia comunidades locais em turnês acústicas nas quais mantém contato direto com o público.

Serviço

Manu Chao Ultra Acústico

Dia 21 de fevereiro, a partir das 18h no Birosca. Ingressos: R$360 e R$180 (meia), no site shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos.