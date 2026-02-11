Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (11/2)

A ESCÓRIA

Data estelar: Lua míngua em Sagitário.

Desde sempre e para sempre haverá grupos políticos, econômicos e ideológicos que se movimentam para destruir todos os avanços em justiça social e direitos humanos, porque vivem na certeza de que os seres humanos não devem nunca ser tratados como semelhantes, pois, deve haver uma elite de pessoas superiores, às quais tudo é permitido.

Ainda que façam barulho e instiguem paixões violentas, como o medo, ódio e tudo que disseminar a separatividade entre os humanos, esses grupos que chegam eventualmente ao poder são sobrelevados pela sua própria ineficácia porque, afinal, o único que sabem fazer com perícia é instigar a divisão social e a opressão, e isso cansa, porque ninguém aguenta viver assim, e nem sequer essas pessoas que assim funcionam apreciam ser tratadas como a escória da história que representam.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Não será por falta de boa vontade para colocar em prática suas ideias nem de tomar as iniciativas pertinentes que você poderá, eventualmente, sentir falta de resultados eficientes. As pessoas não andam ajudando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Num futuro nada distante sua alma se aprofundará em questionamentos que abrirão um caminho de entendimento mais amplo a respeito do que a vida é, e como a aproveitar direito. Isso é amadurecimento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O esforço individual em busca de autonomia e independência continuará valendo, porém, nos próximos anos valerá ainda mais todo movimento que sua alma fizer em busca de articulações sociais e políticas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça amizade com o esforço intelectual, emocional e físico, porque assim você aproveitará bem o ciclo que está começando. As recompensas que você colherá serão proporcionais ao esforço que você empenhar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando chega a sensação e parece que o mundo se lembra de sua existência, apresentando propostas e perspectivas que entusiasmam, então é a hora certa para você pensar em sua vida a longo prazo e se dedicar a isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Assumir riscos é um risco, valha a redundância, mas daqui para frente sua alma terá de engolir o medo e assumir uma postura de coragem que, no início, será um pouco forçada, mas que com o passar do tempo será natural.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O tempo chega, porque sempre chega, em que você encontra a oportunidade de acertar contas, de diversas maneiras e intensidades. A questão toda gira em torno de encontrar maior equilíbrio nos relacionamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Duas atitudes o ser humano tem para escolher na sua relação com a Vida. Uma das atitudes é viver se servindo da realidade em proveito próprio. A outra atitude é viver servindo para que a realidade seja melhor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada se realiza por encantamento, porque requer coordenação de diversos instrumentos e pessoas para acontecer. O encantamento com as perspectivas, por isso, não há de ser tomado como o objetivo final. Nada disso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Considere que os próximos anos serão um marco que divide o passado do futuro, porque é quando chegam à conclusão os assuntos antigos e, ao mesmo tempo, é desenvolvido um projeto futuro, que progredirá e divertirá.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O cenário multiplica as diversidades e isso é divertido, atiça a mente a se envolver na vida em busca de satisfazer a curiosidade. São momentos ricos em experiência, mas que não resultam em consolidação de caminho algum.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O pensamento utilitário se tornará, com o tempo, no apoio que sua alma terá para tomar as decisões que cada momento requerer. Essa é uma tendência que amadurecerá e se consolidará nos próximos 3 anos. Linha de conduta.