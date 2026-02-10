Thais Carla posa nua e exibe o antes e depois de perder 85kg

Thais Carla voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens que mostram a mudança radical em seu corpo após a perda de 85 quilos. Aos 34 anos, a dançarina e influenciadora publicou registros em que aparece nua, comparando o antes e o depois de sua jornada, marcada por uma cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025.

Desde o procedimento, Thais tem adotado uma rotina focada em saúde e bem-estar, com exercícios físicos e novos hábitos alimentares. Atualmente, ela pesa cerca de 115 quilos e afirma estar vivendo um momento de maior conexão com o próprio corpo, enxergando a transformação como resultado de um processo contínuo, e não apenas estético.

A publicação teve forte repercussão entre seguidores, que elogiaram a coragem da artista ao expor o corpo sem filtros e destacar a importância da autoaceitação em diferentes fases da vida. Para muitos, o gesto reforça o debate sobre padrões corporais e mostra que mudanças profundas envolvem também aspectos emocionais e psicológicos.

Conhecida por defender a diversidade e a liberdade corporal, Thais Carla tem usado sua visibilidade para falar abertamente sobre os desafios do pós-operatório e a adaptação à nova realidade. Segundo ela, dividir essa experiência faz parte do compromisso de mostrar que cada corpo tem sua própria história e merece respeito em todas as etapas da transformação.

