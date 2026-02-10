InícioDiversão e Arte
BBB26

Arthur Aguiar mostra incômodo com grupo de Ana Paula do BBB26

O campeão do BBB 22 participou nesta segunda-feira (9) do Big Show

Arthur Aguiar mostra incômodo com grupo de Ana Paula do BBB26 - (crédito: Montagem/Reprodução)
Arthur Aguiar mostra incômodo com grupo de Ana Paula do BBB26 - (crédito: Montagem/Reprodução)

Em uma participação no Big Show, nesta segunda-feira (9), o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, mostrou um certo incômodo com o grupo formado por Ana Paula no BBB 26.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o ator, os erros do grupo da loira são "perdoados", mas se fossem transferidos para o outro grupo, a resposta seria bem diferente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Uma coisa que me incomoda é quando um grupo faz uma coisa, e tá tudo bem ele fazer dessa forma, mas se o outro fizer, é um caos. Aí as páginas de fofoca caem em cima, e tudo mais. Por exemplo, as meninas (Ana Paula e Milena) colocaram a casa no Tá Com Nada, se tivesse sido o outro grupo, a casa iria virar um caos", analisou.

Na atração, o campeão estava ao lado do último eliminado do programa, Brigido, que saiu rejeitado da atração, mesmo em um paredão triplo.

 

O post Arthur Aguiar mostra incômodo com grupo de Ana Paula do BBB 26 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 10/02/2026 17:31 / atualizado em 10/02/2026 17:31
SIGA
x