Arthur Aguiar mostra incômodo com grupo de Ana Paula do BBB26

Em uma participação no Big Show, nesta segunda-feira (9), o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, mostrou um certo incômodo com o grupo formado por Ana Paula no BBB 26.

Segundo o ator, os erros do grupo da loira são "perdoados", mas se fossem transferidos para o outro grupo, a resposta seria bem diferente.

"Uma coisa que me incomoda é quando um grupo faz uma coisa, e tá tudo bem ele fazer dessa forma, mas se o outro fizer, é um caos. Aí as páginas de fofoca caem em cima, e tudo mais. Por exemplo, as meninas (Ana Paula e Milena) colocaram a casa no Tá Com Nada, se tivesse sido o outro grupo, a casa iria virar um caos", analisou.

Na atração, o campeão estava ao lado do último eliminado do programa, Brigido, que saiu rejeitado da atração, mesmo em um paredão triplo.