Isis Valverde se pronuncia sobre indicação ao Framboesa de Ouro

Isis Valverde reagiu à sua indicação no Framboesa de Ouro deste ano. A atriz foi nomeada à categoria de Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação em Código Alarum (2025), filme que marcou sua estreia em Hollywood.

No longa, a atriz brasileira interpreta uma médica francesa filha de mãe brasileira e contracena co os protagonistas Scott Eastwood e Willa Fitzgerald no início da trama. O elenco da produção dirigida por Michael Polish conta ainda com Sylvester Stallone.

"Que estranho"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, Isis Valverde reagiu sobre a indicação no Framboesa de Ouro. "Só consigo levar na brincadeira. Estou competindo com ninguém menos que Robert De Niro. A Natalie Portman também está na lista. O (Francis Ford) Coppola foi eleito por eles, no ano passado, como pior diretor. Quando vi os nomes falei: ‘peraí, gente, que estranho!’. E, depois, descobri ser um prêmio-sátira e levei na brincadeira também", contou ela.

A esposa do empresário Marcus Buaiz, inclusive, ainda relembrou os bastidores da produção, e descreveu a intensidade por trás das câmeras. "É tensão o tempo todo. Foi muito desgastante e muito lindo também, porque acho que estou nessa fase da minha vida de me testar, de testar os meus limites. Esse experimento de personagens, de possibilidades, de histórias", disse Isis.

