Exposição de Tarsila do Amaral em Brasília é aberta; confira obras

É possível se colocar diante de pinturas e desenhos de uma das maiores artistas do país, a partir desta terça-feira (10/2), em Brasília. A exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral, aberta no Centro Cultural TCU, apresenta panorama que extrapola o modernismo a partir de 63 obras. Entre os destaques estão Operários (1933), Segunda classe (1933) e Estada de ferro Central do Brasil (1924). Mostra também marca estreia de sala imersiva inspirada nos trabalhos de Tarsila.

Dividida em quatro núcleos, a exposição foi pensada para ser transversal, em vez de linear, com agrupamentos temáticos. A realidade social, memória e imaginação, religiosidade e as primeiras produções são alguns desses eixos. O material reunido veio de diferentes acervos, como da Pinacoteca, Museu de Arte de São Paulo e de colecionadores. “Ao estudar Tarsila também percebemos a importância dos desenhos. Quisemos dar o mesmo peso das pinturas”, explica a curadora Renata Rocco.

Para a também curadora Rachel Vallego, fazer as obras originais circularem além do eixo Rio-São Paulo é um dos méritos da exposição. “A pessoa sai desse lugar que é só da imaginação de algo distante e inalcançável para ver tudo em primeira mão”, diz. “É um patrimônio do nosso país”, completa Vallego. Além dos trabalhos, o público tem acesso, pela primeira vez, a uma sala imersiva, coordenada por Juliana Miraldi e Paola Montenegro, gestora da Tarsila S/A e sobrinha-neta da artista.

Nesse espaço interativo, uma vídeo-arte de oito minutos é exibida em plano sequência, com “linguagem que expande o universo tarsiliano para públicos muitas vezes não iniciados”, afirma Miraldi. “Você consegue entender exatamente o que Tarsila estava passando no momento das pinturas”, aponta Montenegro.



























Serviço:

Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral

Curadoria: Karina Santiago, Rachel Vallego e Renata Rocco.

Visitação a partir de amanhã e até 10 de maio, diariamente, das 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (Setor de Clubes Sul, Trecho 3). Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco








