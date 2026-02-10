InícioDiversão e Arte
Artes visuais

Exposição de Tarsila do Amaral em Brasília é aberta; confira obras

"Operários", "Segunda classe" e "Estrada de ferro Central do Brasil" são destaques da mostra gratuita que vai até 10 de maio, no Centro Cultural do TCU

Operários (1933), de Tarsila do Amaral - (crédito: João Pedro Carvalho)
Operários (1933), de Tarsila do Amaral - (crédito: João Pedro Carvalho)

É possível se colocar diante de pinturas e desenhos de uma das maiores artistas do país, a partir desta terça-feira (10/2), em Brasília. A exposição Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral, aberta no Centro Cultural TCU, apresenta panorama que extrapola o modernismo a partir de 63 obras. Entre os destaques estão Operários (1933), Segunda classe (1933) e Estada de ferro Central do Brasil (1924). Mostra também marca estreia de sala imersiva inspirada nos trabalhos de Tarsila.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dividida em quatro núcleos, a exposição foi pensada para ser transversal, em vez de linear, com agrupamentos temáticos. A realidade social, memória e imaginação, religiosidade e as primeiras produções são alguns desses eixos. O material reunido veio de diferentes acervos, como da Pinacoteca, Museu de Arte de São Paulo e de colecionadores. “Ao estudar Tarsila também percebemos a importância dos desenhos. Quisemos dar o mesmo peso das pinturas”, explica a curadora Renata Rocco.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para a também curadora Rachel Vallego, fazer as obras originais circularem além do eixo Rio-São Paulo é um dos méritos da exposição. “A pessoa sai desse lugar que é só da imaginação de algo distante e inalcançável para ver tudo em primeira mão”, diz. “É um patrimônio do nosso país”, completa Vallego. Além dos trabalhos, o público tem acesso, pela primeira vez, a uma sala imersiva, coordenada por Juliana Miraldi e Paola Montenegro, gestora da Tarsila S/A e sobrinha-neta da artista.

Nesse espaço interativo, uma vídeo-arte de oito minutos é exibida em plano sequência, com “linguagem que expande o universo tarsiliano para públicos muitas vezes não iniciados”, afirma Miraldi. “Você consegue entender exatamente o que Tarsila estava passando no momento das pinturas”, aponta Montenegro.

  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU, Paola montenegro
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU, Paola montenegro João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • Estrada de ferro Central do Brasil (1924)
    Estrada de ferro Central do Brasil (1924) João Pedro Carvalho
  • Retrato azul (Sergio Millieti), de 1923
    Retrato azul (Sergio Millieti), de 1923 João Pedro Carvalho
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU.
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU. "Autorretrato em vestido laranja" (1921) João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU. Autorretrato I (1923)
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU. Autorretrato I (1923) João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU João Pedro Carvalho CB/DA Press
  • 10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU
    10.02.2026 João Pedro Carvalho CB/DA Press. exposição Tarsila do amaral no TCU João Pedro Carvalho CB/DA Press

Serviço: 

Transbordar o mundo: os olhares de Tarsila do Amaral 

Curadoria: Karina Santiago, Rachel Vallego e Renata Rocco.

Visitação a partir de amanhã e até 10 de maio, diariamente, das 9h às 18h, no Centro Cultural TCU (Setor de Clubes Sul, Trecho 3). Entrada gratuita.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco




  • Google Discover Icon
JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 10/02/2026 18:55
SIGA
x