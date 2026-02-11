Saiba o que críticos estrangeiros dizem a respeito de ‘O agente secreto’

A atuação de Wagner Moura como o protagonista de "O agente secreto" é um dos aspectos do filme destacados por especialistas em cinema - (crédito: CinemaScópio/Divulgação)



Los Angeles – Nas três últimas décadas, despontaram em Recife 25 cineastas que fazem parte de uma cena muito interessante. As palavras são de Kleber Mendonça Filho, em entrevista publicada na última semana na revista “The New Yorker”. “Os filmes são muito pessoais e incomuns, mas também conseguiram estabelecer uma comunicação com o público – não foram sucesso de bilheteria, mas se tornaram algo relevante”, acrescentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



Exceção à regra, “O agente secreto” é pessoal, incomum e se comunica com o público. O sucesso de bilheteria no Brasil está ressoando em plateias que nunca ouviram falar da palavra pirraça e tampouco da perna cabeluda, lenda nascida na imprensa pernambucana nos anos 1970 para burlar a censura. Uma prova disso veio de uma conversa que o Estado de Minas teve com jornalistas e críticos estrangeiros em Los Angeles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“É um filme que você precisa assistir com a cabeça aberta para o que está acontecendo nessa parte do mundo. As pessoas, especialmente em 2026, não querem olhar para as coisas que estão fora do (próprio) mundo”, comenta o canadense Daniel Baptista, apresentador do “The Movie Podcast”, referência no debate de filmes e séries em seu país.

Filho de imigrantes portugueses, o único estado brasileiro que Baptista já visitou é São Paulo. Nunca foi ao Nordeste, pouco sabe dessa região do Brasil. “Não achei difícil me conectar com o filme. A maior barreira que as pessoas enfrentam, especialmente na América do Norte, são as legendas. Ninguém quer ler”, comenta ele, que, contrariando seus patrícios, faz questão de legendas.

“Na primeira metade do filme, eu me familiarizei com a história. Mas depois é que passei a entender o que estava acontecendo, o que aconteceu com a mulher (Fátima, papel de Alice Carvalho) do personagem (Marcelo/Armando, interpretado por Wagner Moura). O que mais amo nela é o quanto ela o protege, como vemos na cena do jantar.”

Baptista refere-se à cena do embate entre o casal e o empresário Henrique Ghirotti (Luciano Chirolli) e seu filho, Salvatore (Gregorio Graziosi). É uma das preferidas dele, assim como a da perseguição no Centro do Recife ao som da Banda de Pífanos de Caruaru.

Esta é a favorita também de Juan Carlos García, do jornal “Reforma”, da Cidade do México. “O filme é muito bem estruturado, com direção precisa e, do começo ao fim, há uma tensão narrativa que te prende. Você nunca sabe o que vai acontecer”, diz ele.

Popular jornalista e apresentador argentino, Javier Ponzo considera a mesma sequência “hipnótica”. Votante do Globo de Ouro, assistiu ao filme pernambucano há dois meses. “Ele tem muitos ingredientes que fazem você pensar: ‘Tudo está caminhando na direção do que aconteceu com o Globo de Ouro e outras premiações’”, diz ele, referindo-se ao Oscar.

É fato que o caminho que “O agente secreto” trilha agora foi pavimentado por “Ainda estou aqui”, de Walter Salles. Dos cinco especialistas em cinema ouvidos pelo EM, somente o mexicano García soube citar, prontamente, outro longa nacional que não o vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025. E foi justamente “Cidade de Deus” (2002), a primeira produção brasileira nomeada a quatro categorias na premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

“’Cidade de Deus’ é um dos filmes mais bonitos que já vi. Mas eu também amo a música brasileira (e o longa é recheado de clássicos). A diversidade cultural do Brasil é muito singular, ele não tem uma única tendência. Acho que o que aconteceu com a música no passado está acontecendo agora com o cinema, e esse estilo distinto está destacando os filmes mundialmente”, disse García.

Wagner Moura

Se há uma unanimidade nas observações é sobre Wagner Moura. Jornalistas filipinos radicados em Los Angeles, ambos votantes do Globo de Ouro, Ruben e Janet Nepales conheceram o filme de Mendonça Filho no Festival de Cannes, em maio passado. Voltaram a assisti-lo para a premiação que deu o troféu a Moura de Melhor Ator e ao longa de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

“Acho que ele merece o Oscar de Melhor Ator. É muito bom”, diz Janet. “Também adorei a atuação dele. A história me tocou porque, de onde venho, tivemos um regime militar (o governo de Ferdinand Marcos, dos anos 1960 até os 1980). E a maneira com que a trama foi contada é fascinante”, acrescenta Nepales.



Daniel Baptista entrevistou Moura no Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), em setembro de 2025. “Conversamos também sobre jiu-jitsu, que ele pratica. E no jiu-jitsu, uma pessoa menor pode enfrentar uma muito maior. Então fizemos essa conexão com a história do filme, que é a de uma pessoa enfrentando o governo, algo muito maior do que você mesmo.”



“Acho que Wagner Moura é um dos atores que melhor representa sua geração”, acrescentou o mexicano García, que se esqueceu do nome de uma atriz com uma grande atuação. “Tânia Maria?”. “Essa mesma. Ela é uma joia, e você realmente gosta dela.”

Ruben Nepales foi outro estrangeiro que se encantou pela potiguar, a comissão de frente de um elenco diverso que tem feito a diferença pela autenticidade. “Adoro aquela senhora idosa. Ela é tão real. E o tipo de cena como a que ela faz é o que torna o filme realista.”

NO BRASIL E LÁ FORA

Confira a bilheteria acumulada até aqui por “O agente secreto”*

Brasil......................................... 2,19 milhões de espectadores

França ....................................................407 mil espectadores

EUA ....................................................... 360 mil espectadores

Portugal .................................................... 80 mil espectadores

* Em 20/2, o filme estreia no Reino Unido e na Irlanda