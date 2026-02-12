



Sabrina Sato abriu o jogo sobre a intensidade e correria da sua rotina durante o período do Carnaval.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A apresentadora, que é rainha de bateria das escolas de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e Gaviões da Fiel, em São Paulo, usou a conta do Instagram, e comentou sobre a maratona.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em comentário feito numa publicação do antropólogo Michel Alcoforado sobre exaustão aos 40 anos, a japa mais querida do Brasil não escondeu que sente, de fato, um cansaço diante da correria emplacada nesta época.

"Sou a última a ir embora"

"Além da ressaca que parece uma virose, eu ainda acho que sou uma adolescente e desfilo em duas escolas, dois camarotes, dois estados diferentes. Sou a última a ir embora de tudo. Eu esqueço da minha quilometragem rodada e me comporto igual adolescente", escreveu Sabrina Sato, aos 45, bem-humorada.

O post Sabrina Sato fala sobre exaustão durante maratona no Carnaval: "Sou a última a ir embora" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.