Jogo de RPG Mewgenics vende 160 milhões de cópias

Mewgenics é um jogo de RPG tático que traz gatinhos mutantes para lutar em arenas completamente insanas. O jogo, de Tyler Glaiel e Edmund McMillen, se tornou um fenômeno já alcançou a poderosa marca de 160 milhões de cópias vendidas na loja da Steam, após dois dias do lançamento.
McMillen também está por trás de The Binding of Isaac e Super Meat Boy, dois jogos independentes que foram um sucesso por gamers.
A IGN entrevistou a dupla para falar sobre os número que o jogo alcançou. McMillen disse que ficou surpreso e comparou as vendas aos seus jogos anteriores: "Acho que o dia de maior venda de qualquer jogo meu, em termos de lançamento, foi (The Binding of Isaac:) Rebirth, que vendeu 40 mil cópias no primeiro dia, se não me engano." Em comparação, McMillen diz que Mewgenics vendeu cerca de 152 mil cópias nas primeiras cinco horas e meia. "Não é meio insano?"
Glaiel ainda afirmou que o sucesso do título foi tão grande que em apenas três horas de lançamento, todo o dinheiro investido na produção de Mewgenics já havia sido recuperado: "É um lançamento maior do que qualquer uma das expansões de Isaac já lançadas, e isso em apenas algumas horas".
Confira a sinopse:
“Construa o exército de gatos definitivo através de uma procriação estratégica e envie-o em desafiadoras aventuras em turnos. Selecione habilidades, colete itens e manipule a genética neste roguelite de estratégia dos mesmos criadores de The Binding of Isaac e The End is Nigh.”
O jogo recebeu mais de 6 mil avaliações dentro da Steam, a maior parte positiva. Na plataforma de crítica digital Metacritic o jogo alcançou 89 pontos nas avaliações dos críticos, em uma escala que vai até 100. Além disso, o título já alcançou a marca de 64 mil jogadores simultâneos.
Mewgenics chegou no dia 10 de fevereiro e está disponível para PC.
