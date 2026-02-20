Gelada, e no frio: confira crítica do longa de horror com Emma Thompson

Crítica // O frio da morte ★★★

Uma inesperada e rentável estreia de uma dupla em roteiros (Nicholas Jacobson-Larson, consagrado em departamento de música de equipes anteriores, e Dalton Leeb, ator) traz muito de qualidade para este drama policial passado em meio à intensidade da neve no estado norte-americano do Minnesota.



Dirigido pelo irlandês Brian Kirk — que já comandou episódios de Dexter e Game of Thrones, além do longa Crime sem saída, com Chadwick Boseman — O frio da morte adensa uma penca de talentos, a começar pela veterana Emma Thompson, estrela e produtora de um filme que combate situações de etarismo.



Na narrativa de O frio da morte, o passado da protagonista Barb (Emma) ganha forte peso. Tal qual Meryl Streep fez em O rio selvagem, que dependeu de intensa atividade de rafting, agora (dentro da escala lógica e com limitações), é a vez de Emma agir. Sem quase saber, a personagem dela será exposta ao drama da jovem Leah (Laurel Mardsen), sequestrada, no meio do nada. Depois de sacramentar a imagem de uma babá, em Nanny McPhee, e desafiar padrões de nudez, em Boa sorte, Leo Grande, Emma Thompson usará perspicácia e agilidade neste filme, que traz uma excelente direção de fotografia de Christopher Ross (o mesmo de Yesterday).

Cenário do desacreditado policial Boneco de neve (de 2017, com Michael Fassbender) e ainda para o delicioso Louca obsessão (com a vilã de Kathy Bates, vencedora de Oscar) o isolamento em meio à atordoante neve puxa a atenção neste filme, que traz um lastimável personagem para o ator Marc Menchaca (de Ozark). Ele não passa de massa de manobra para a perversa caracterização de Judy Greer (De repente 30 e Jurassic World — O mundo dos dinossauros), uma personagem endiabrada com a possibilidade de promover um transplante de fígado em um ambiente absolutamente precário. Sobrevivendo a incessantes desafios, Barb deixará sua marca na trama, quase um filme de terror, especialmente pela incontestável presença cênica de Emma Thompson.