InícioDiversão e Arte
Crítica

Gelada, e no frio: confira crítica do longa de horror com Emma Thompson

'O frio da morte' tem cenas de arrepiar, e coloca a protagonista Emma Thompson em pose de heroína

Emma Thompson: talento em risco, no thriller O frio da morte - (crédito: Paris)
Emma Thompson: talento em risco, no thriller O frio da morte - (crédito: Paris)

Crítica // O frio da morte ★★★

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover


Uma inesperada e rentável estreia de uma dupla em roteiros (Nicholas Jacobson-Larson, consagrado em departamento de música de equipes anteriores, e Dalton Leeb, ator) traz muito de qualidade para este drama policial passado em meio à intensidade da neve no estado norte-americano do Minnesota.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dirigido pelo irlandês Brian Kirk — que já comandou episódios de Dexter e Game of Thrones, além do longa Crime sem saída, com Chadwick BosemanO frio da morte adensa uma penca de talentos, a começar pela veterana Emma Thompson, estrela e produtora de um filme que combate situações de etarismo.

Na narrativa de O frio da morte, o passado da protagonista Barb (Emma) ganha forte peso. Tal qual Meryl Streep fez em O rio selvagem, que dependeu de intensa atividade de rafting, agora (dentro da escala lógica e com limitações), é a vez de Emma agir. Sem quase saber, a personagem dela será exposta ao drama da jovem Leah (Laurel Mardsen), sequestrada, no meio do nada. Depois de sacramentar a imagem de uma babá, em Nanny McPhee, e desafiar padrões de nudez, em Boa sorte, Leo Grande, Emma Thompson usará perspicácia e agilidade neste filme, que traz uma excelente direção de fotografia de Christopher Ross (o mesmo de Yesterday).

Cenário do desacreditado policial Boneco de neve (de 2017, com Michael Fassbender) e ainda para o delicioso Louca obsessão (com a vilã de Kathy Bates, vencedora de Oscar) o isolamento em meio à atordoante neve puxa a atenção neste filme, que traz um lastimável personagem para o ator Marc Menchaca (de Ozark). Ele não passa de massa de manobra para a perversa caracterização de Judy Greer (De repente 30 e Jurassic World — O mundo dos dinossauros), uma personagem endiabrada com a possibilidade de promover um transplante de fígado em um ambiente absolutamente precário. Sobrevivendo a incessantes desafios, Barb deixará sua marca na trama, quase um filme de terror, especialmente pela incontestável presença cênica de Emma Thompson.

  • Google Discover Icon

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 20/02/2026 10:59 / atualizado em 20/02/2026 11:01
SIGA
x