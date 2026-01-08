InícioDiversão e Arte
Confira filmes que estreiam em 2026

A história controvertida do Facebook, Tom & Jerry, nova versão de O beijo na Mulher-Aranha, O morro dos ventos uivantes e Toy story 5 são algumas das atrações nas telas neste ano

Filme. Moana agora uma líder experiente e quase semideusa, embarca em uma nova e perigosa jornada pelos mares da Oceania, atendendo a um chamado dos seus ancestrais para proteger seu povo e restaurar o equilíbrio, talvez com a ajuda de Maui e enfrentando novos desafios que expandem o mundo polinésio e suas conexões culturais.
Por Ricardo Daehn, João Pedro Carvalho* e João Pedro Alves*

Da ambição de The social reckoning (com o mesmo roteirista de A rede social Aaron Sorkin), contando a acidentada trajetória do Facebook, com vazamentos e impactos negativos até mais uma aparição internacional de Rodrigo Santoro, na ação Runner, estrelada ainda por Alan Ritchson (Guerra sem regras) — da revelação de Vingadores: Doutor Destino, com Robert Downey Jr. assumindo o papel chave no filme da Marvel que trará o retorno de Steve Rogers (Chris Evans) até a jornada musical de Chorão: Só os loucos sabem, cinebiografia estrelada por José Loreto: assim será o cinema em 2026.

O ano na telona trará o retorno do criador de O sexto sentido, M. Night Shyamalan, em Remain, thriller estrelado por um enlutado personagem de Jake Gyllenhaal, com base em escritos de Nicholas Sparks. Para julho, virá o estrondo de Homem-Aranha: Um novo dia, no qual Peter Parker (Tom Holland) está afundado na vida acadêmica, distanciado dos recorrentes perigos oferecidos pela vizinhança. Nos bastidores, foi o diretor Destin Daniel Cretton quem criou o estardalhaço: "Sou profundamente grato às pessoas que caminharam comigo durante a produção do maior e mais gratificante filme do qual já participei". Gigante também promete ser Duna — Parte 3, assinado por Denis Villeneuve, no qual o personagem de Timothée Chalamet, o imperador Paul Atreides cravará uma conclusão para o drama de Arrakis, numa trama 12 anos depois da produção anterior. Também em proporção épica, em meados de julho, será a estreia de A odisseia, o clássico revisto agora por Christopher Nolan, com direito a Matt Damon, Tom Holland e Zendaya no elenco. 

Com Renate Reinsve e Chiwetel Ejiofor no elenco, o terror The Backrooms (com o diretor ultrajovem Kane Parsons no comando) promete surpreender, derivado diretamente da internet, no registro de uma realidade paralela que puxou centenas de milhões de views, via YouTube. Também popular, Galinha Pintadinha trará um tumultuado nascimento na Vila das Galinhas: Pintadinha e Galo Carijó esperam o primeiro filho, mas uma cegonha desastrada trocará os ovos, colocando um gavião no circuito. Outra animação, Paw Patrol: The dino movie, trará a Patrulha Canina para a misteriosa ilha de dinossauros, onde será conhecido Rex, que moverá toda a equipe rumo a salvamento de extinção.

Um golden retriever chamado Shurastey tem tudo para roubar a cena da cinebiografia Minha vida com Shurastey, com Nicolas Prattes no elenco. A fita conta como Jesse Koz efetivou uma viagem pelas Américas setentistas, dentro de um fusca e ao lado do pet. Documentário biográfico, Viver é melhor que sonhar: A vida de Belchior, de Eduardo Albergaria, promete emplacar a coragem e os riscos de um dos maiores compositores da MPB. Contra apagamentos e deturpações históricas, o diretor Aurélio Michiles investiu em Honestino, estrelado por Bruno Gagliasso, e que será visto em 2026. Depois de mobilizar público de 2,2 milhões de pagantes (há 14 anos), Bruna Surfistinha terá sequência, de Marcus Baldini, estrelada por Deborah Secco. A garota de programa que revisitou a sua história em livro embarca, no filme, em nível de autoconhecimento.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco

