BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência

Após 23h de prova de resistência no BBB 26, Jonas é o grande vencedor da Prova do Líder pela segunda vez consecutiva. O resultado foi decidido em um desafio de arremessar fichas. O brother, Jordana e Gabriela chegaram até a fase final.

Jonas acumulou mais pontos na primeira rodada, ganhou o direito de eliminar uma das participantes e a escolhida foi Gabriela. O brother voltou a vencer na segunda rodada.

Na dinâmica, que começou na noite de quinta, 12, os brothers ocuparam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias ao longo da noite. A cada rodada, um participante foi definido como "mestre da rodada" e ficou fora das plataformas. Ele sorteava dois dados: o da "consequência", que definia uma punição para outro jogador na cabine, e o do "mestre", que determinava quem assumia o seu lugar na disputa.

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova. A decisão foi tomada por Marciele, responsável pela primeira rodada eliminatória. A última a ser eliminada foi Samira, escolhida por Jonas.

