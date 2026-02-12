BBB 26: Edilson ignora câmeras e fica pelado em momento íntimo

Edilson Capetinha protagonizou um momento inesperado no “BBB 26” na noite desta quarta-feira (11).
O ex-jogador apareceu sem roupa no banheiro do líder e acabou chamando atenção dos telespectadores com a atitude inusitada.
Antes da festa do líder, enquanto os preparativos aconteciam no quarto, o ex-atacante esqueceu que estava cercado por câmeras que o transmitia em rede nacional.
Se preparando para entrar no box e tomar um banho, ele abaixou as calças e ficou nu por alguns segundos. Pouco depois, percebeu as câmeras e se recompôs rapidamente.
A cena rapidamente circulou nas redes sociais e virou assunto entre os internautas.
“O pobi esquecendo que tá numa casa cheia de câmeras KKKKKKKKK não julgo, acho que não aguentaria não poder ficar pelada pra NADA”, comentou outra pessoa.
“Rapaz, pior que o homem tem uma poupança de respeito hein kkkkkkkkkkkk. Com 55 anos e toda firme desse jeito, fiquei com inveja até”, brincou mais um perfil.
esperava: jonas pelado no vip
recebemos: bunda do capetinha #BBB26 pic.twitter.com/a4s3Cd73uc— Central Reality (@centralreality) February 12, 2026
