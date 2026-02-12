BBB 26: Sol se pronuncia e promete expor detalhes inéditos do reality - (crédito: TV Globo)

A expulsão de Sol Vega do “BBB 26” segue repercutindo nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Desclassificada na tarde de quarta-feira (11) após agredir Ana Paula Renault durante uma discussão, a atriz usou os stories do Instagram para se pronunciar pela primeira vez desde que deixou o confinamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já em casa, Sol tranquilizou os seguidores. “Gente, boa noite. Já estou aqui em casa. Quero agradecer todo o carinho, toda atenção, enfim, tô bem”, afirmou.

Na sequência, ela prometeu revelar mais detalhes sobre o clima dentro da casa mais vigiada do país.

“Amanhã eu volto aqui para falar com vocês, dar mais detalhes da casa. Eita nós, tá pegando fogo aquilo lá. Vou falar para vocês quem tá colocando fogo naquilo, que tá terrível. Tô bem, tô em paz”, declarou.

Após a desclassificação, a TV Globo também divulgou uma nota oficial explicando a decisão.

“Nesta quarta-feira, dia 11, Sol Vega foi desclassificada do ‘BBB 26’. Após análise das imagens da participante com Ana Paula Renault, constatou-se que Sol ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”, informou a emissora.

Com a expulsão de Sol, o programa bateu recorde baixas. Além da veterana, Paulo Augusto também foi expulso por empurrar Jonas.

Henri Castelli foi desclassificado para cuidar da saúde após sofrer duas convulsões. Já Pedro desistiu após um episódio de assédio contra Jordana.