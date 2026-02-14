InícioDiversão e Arte
Gilberto Gil se emociona em camarote onde Preta Gil passou último carnaval

Gil chegou ao evento acompanhado da mulher, Flora Gil. Os dois se emocionaram e olharam com carinho para fotos de diversos momentos da vida de Preta em uma das paredes do camarote

O cantor Gilberto Gil se emocionou com uma homenagem a Preta Gil no camarote da família, o Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 13. Preta passou seu último carnaval no camarote e, na ocasião, foi ovacionada pelo público e homenageada por nomes como Anitta e Ivete Sangalo.

Francisco Gil, filho de Preta, também esteve presente no Expresso 2222. Neste ano, o camarote tem nomes que marcaram a trajetória da artista, como Margareth Menezes, Flor Gil, neta da cantora, e a banda Gilsons, que tem o filho entre os integrantes.

Preta morreu em julho do ano passado. A cantora foi vítima de complicações por um câncer de intestino, que tratou por dois anos e meio.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 14/02/2026 08:35
