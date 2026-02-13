Carnaval no Rio: veja datas, horários e ordem dos desfiles na Sapucaí

O desfile começa às 21h45, cada escola tem entre 70 a 80 minutos para atravessar a Sapucaí - (crédito: Divulgação/Léo Queiroz)

O Desfile Especial do Rio de Janeiro tem início neste domingo (15/2). Sambistas, alegorias, fantasias e cores marcam o evento na Marquês de Sapucaí. Serão três dias de desfile das escolas de samba, com a estimativa da presença de 500 mil pessoas ao longo de todos os dias. A transmissão oficial será ao vivo pela TV Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante as noites de pura folia, 12 escolas de samba se apresentam em busca do título de “maior espetáculo da Terra”. Além da grandiosidade cultural, o evento tem peso econômico, pois movimenta cerca de R$ 5,9 bilhões na capital carioca, impulsionando turismo, serviços e milhares de empregos temporários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desfile começa às 21h45, com cada escola tendo entre 70 a 80 minutos para atravessar a Sapucaí aos olhos do jurados que avaliam samba-enredo, bateria, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira.

Leia mais aqui: Carnaval deve movimentar R$ 14 bi em 2026 com fluxo recorde de turistas

O sistema carnavalesco funciona como o “futebol” para os familiarizados com o esporte. Há também categorias: o Desfile Especial, considerado a elite, é como a Série A; a Série Ouro é como a Série B. As duas categorias contam com muita representatividade.

A última colocada do Grupo Especial é rebaixada para a Série Ouro e a campeã da Série Ouro sobe para o Grupo Especial no ano seguinte. A ordem das apresentações é definida por sorteio, realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Confira abaixo a programação e os horários.

Programação dos desfiles:

Domingo (15/2):

Acadêmicos de Niterói - 21h45

Imperatriz Leopoldinense - entre 23h20 e 23h30

Portela - entre 0h55 e 1h15

Estação Primeira de Mangueira - entre 2h30 e 3h

Segunda-feira (16/2):

Mocidade Independente de Padre Miguel - 21h45

Beija-Flor de Nilópolis - entre 23h20 e 23h30

Unidos do Viradouro - entre 0h55 e 1h15

Unidos da Tijuca - entre 2h30 e 3h

Terça-feira (17/2):

Paraíso do Tuiuti - 21h45

Unidos de Vila Isabel - entre 23h20 e 23h30

Acadêmicos do Grande Rio - entre 0h55 e 1h15

Acadêmicos do Salgueiro - entre 2h30 e 3h

Com Bembé, Beija-Flor celebra fé e resistência

Beija-Flor de Nilópolis, atual campeã, volta em 2026 defendendo o título com o enredo “Bembé”, uma celebração ancestral do candomblé realizada há mais de 130 anos em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. O desfile vai retratar essa tradição como símbolo de resistência, fé e identidade afro-brasileira. Destacando os atabaques a força das comunidades de candomblé e a ocupação das ruas como espaço legítimo de celebração

Leia mais aqui: Famosos internacionais escolhem Brasil para o carnaval; veja lista

O que o público pode levar:

Documentos pessoais e ingresso (obrigatórios).

Celular, câmeras pequenas e powerbank.

Pequenos lanches industrializados (biscoitos, barras de cereal).

Garrafas plásticas sem tampa (água, refrigerante).

Fantasias, adereços e acessórios carnavalescos.

O que não pode levar:

Vidros, latas e objetos cortantes.

Fogos de artifício, sprays e substâncias inflamáveis.

Bebidas alcoólicas trazidas de fora (só são permitidas as vendidas dentro da Sapucaí).

Armas de qualquer tipo.

Grandes mochilas ou malas (haverá revista na entrada).

O encerramento oficial é marcado pelo Desfile das Campeãs, momento em que as seis melhores colocadas retornam à Sapucaí para celebrar o espetáculo que movimenta cultura, turismo e bilhões na economia do Rio de Janeiro, consolidando o Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Brasil Homem que estuprou e matou jovem em Minas diz não se arrepender

Homem que estuprou e matou jovem em Minas diz não se arrepender Brasil Casal é esfaqueado após sair de metrô em SP; suspeita é homofobia

Casal é esfaqueado após sair de metrô em SP; suspeita é homofobia Brasil Homem é preso ao tentar fazer prova da Anac com identidade falsa

Homem é preso ao tentar fazer prova da Anac com identidade falsa Brasil Tragédia em Itumbiara: amigos prestam homenagem a menino morto pelo pai

Tragédia em Itumbiara: amigos prestam homenagem a menino morto pelo pai Brasil Ministério das Mulheres e PRF firmam parceria contra assédio no Carnaval

Ministério das Mulheres e PRF firmam parceria contra assédio no Carnaval Brasil Geração X lidera satisfação amorosa e sexual no Brasil; veja rankings