Desfile em SP enaltece o protagonismo negro

Primeira escola a desfilar no Anhembi, a Mocidade Unida da Mooca estreou na elite do carnaval paulistano com homenagem à mulher negra - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

Primeira escola a desfilar, ontem, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a Mocidade Unida da Mooca

levou ao asfalto a força da mulher negra no enredo Gèlèdés-Agbara Obinrin, uma homenagem ao Geledés – Instituto da Mulher Negra. O tema é um dos mais presentes na edição deste ano do carnaval paulistano. Hoje, a segunda noite de desfiles do Grupo Especial também será marcada por homenagens a personalidades que simbolizam fé, arte, resistência e identidade cultural. Entre referências afro-brasileiras, espiritualidade, ancestralidade indígena e visões libertárias do mundo, as escolas prometem unir tecnologia e tradição na avenida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quem abre a noite, às 22h30, é a Império de Casa Verde, com o enredo Império dos balangandãs: joias negras afro-brasileiras. A escola mergulha na trajetória de Dona Fulô — nome pelo qual ficou conhecida Florinda Ana do Nascimento —, mulher negra alforriada que viveu na Bahia e se tornou símbolo de resistência ao ostentar balangandãs, joias carregadas de significados religiosos, culturais e de afirmação identitária. A narrativa exalta a força das mulheres negras que, mesmo após a escravidão, afirmaram sua dignidade e ancestralidade por meio da estética e da fé.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sequência, a Águia de Ouro apresenta Mokum Amsterdã – o voo da Águia à cidade libertária. O enredo faz uma viagem simbólica por Amsterdã, capital dos Países Baixos, conhecida por seu perfil progressista, pela defesa das liberdades individuais e pela efervescência cultural. A escola propõe um diálogo entre São Paulo e a cidade europeia, destacando valores como diversidade, tolerânciae vanguarda.

Léa Garcia, a deusa



Na madrugada, a Mocidade Alegre levará à avenida Malunga Léa – Rapsódia de uma deusa negra, em tributo à atriz Léa Garcia. Ícone do teatro, do cinema e da televisão, Léa foi pioneira ao ocupar espaços historicamente negados a artistas negros, tornando-se referência de representatividade e talento no cenário artístico nacional. A homenagem celebra sua trajetória como símbolo de resistência cultural e excelência artística.

Leia também: Economia criativa é vocação para Brasília no Carnaval 2026

A Gaviões da Fiel também não foge do tema e apresenta Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã,

enredo que destaca a luta histórica dos povos indígenas como guardiões das florestas e defensores do

equilíbrio ambiental. A proposta ressalta a sabedoria ancestral como caminho para o futuro, reforçando a importância da preservação cultural e ambiental diante dos desafios contemporâneos.

A escola Estrela do Terceiro Milênio entra com o enredo Hoje a poesia vem ao nosso encontro: Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções foi desenvolvido pelo carnavalesco

Murilo Lobo. O poeta carioca ficou conhecido por mais de 2 mil obras ao longo da sua carreira, algumas

se tornaram clássicos da MPB, como Espelho, Tô voltando, Canto das três raças, O dia em que o morro descer e não for carnaval e Leão do Norte.

A Tom Maior, campeã do Grupo de Acesso I do ano passado, chega à pista por volta das 4h, com o enredo Chico Xavier, que vai contar uma carta escrita pelo médium brasileiro e abordar a trajetória do espírita desde sua cidade natal, Uberaba (MG).

Para fechar, provavelmente sob o sol da manhã, a Camisa Verde e Branco apresentará o enredo Abre caminhos, celebrando as diferentes manifestações de Exu, orixá guardião das encruzilhadas, dos caminhos e da comunicação, por meio de uma homenagem à construção de seus cultos e assentamento na fé brasileira. No ano passado, a escola ficou em quinto lugar.



Ruas cheias no Rio e em Salvador

No Rio de Janeiro, a folia não para, e quem dá o tom são os blocos de rua, que voltam a espalhar democraticamente cor, música e alegria por diferentes bairros do Rio desde as primeiras horas da manhã. Ninguém paga nada para se divertir. Com concentrações a partir das 7h, os cortejos atravessam o dia inteiro e entram noite adentro, arrastando multidões pelos bairros da cidade, principalmente, no Centro e na Zona Sul.

No Rio de Janeiro, os blocos são democráticos e dão o tom da folia (foto: Fernando Maia/Riotur)

Logo cedo, os blocos de rua já ocupam o asfalto com fantasias criativas e muito samba no pé. Entre os primeiros a se concentrar, hoje, estão o Amigos da Onça, no Flamengo; o animado Bloco do Forró da Taylor, no Centro; o irreverente Blocobuster, no Leme; o tradicional Céu na Terra, em Santa Teresa; o musical Multibloco, no Centro; o Exagerado, na Praça Tiradentes (Centro); e o icônico Cordão da Bola Preta, no Centro, às 9h, um dos mais populares blocos cariocas, que arrasta os foliões ao som das antigas marchinhas de carnaval que atravessam gerações.

Com o sol mais forte, a festa dos blocos de rua ganha ainda mais intensidade. A partir das 10h, os cortejos se espalham pela Zona Sul, pelo Centro e outras regiões, reunindo milhares de foliões. Entram em cena o Bloco Escangalha, no Jardim Botânico; o Blocão da Barra, na Barra da Tijuca (Zona Oeste); o Verde e Branco do Zumbi, na Ilha do Governador (Zona Norte); a Banda do Choppinho da Paula Freitas, em Copacabana; entre muitos outros. Destaque para a Banda de Ipanema, um dos mais tradicionais cordões da cidade e um dosprefiridos dos turistas.

Pelourinho



Longe dos grandes blocos que fazem a folia de milhões de pessoas nos circuitos de trios elétricos em Salvador, o Pelourinho, no Centro Histórico da capital, é palco de atrações nacionais e de várias manifestações que formam a cultura baiana. Com cerca de 150 atrações e mais de 250 horas de música, o

Pelourinho terá uma programação gratuita, até o dia 17.

Samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana, bailes infantis e encontros colaborativos ocupam esses espaços em diferentes modalidades. Haverá apresentações de dança, orquestras, bandinhas, DJs e performances, além de microtrios e os nanotrios, que são veículos conduzidos por pessoas ou movido com uso de pedal.

Nomes consagrados e revelações da música brasileira também farão shows no Pelô: Larissa Luz, Majur, Os Garotin, Filhos de Jorge, Afrocidade, Mariene de Castro, Nelson Rufino, Chico César e Luedji Luna estão entre as atrações.