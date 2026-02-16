BBB 26: Marcelo, Solange Couto e Samira estão no Paredão

O BBB 26 formou mais um Paredão na noite do domingo, 15. Marcelo, Solange Couto e Samira disputam a permanência nesta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O programa tinha previsão de início na TV aberta, às 19h50 do domingo. Porém, a votação foi feita cerca de uma hora antes, apenas pelo streaming Globoplay.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um resumo foi exibido na Globo posteriormente, antes da Prova Bate-Volta, esta sim ao vivo na TV aberta.

Quem está no Paredão

Marcelo

Solange Couto

Samira

Anjo, líder e mais votadas pela casa

Gabriela, que venceu a Prova do Anjo, deu a imunidade a Chaiany. O líder Jonas indicou Marcelo ao Paredão - o que originou uma briga entre os dois pouco depois.

O voto desta semana foi feito no confessionário. Jordana, escolhida 10 vezes, foi a mais votada pela casa, seguida por Samira, com três.

Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno já estavam "emparedados" após não terem chegado a um consenso entre indicar outro participante por conta da dinâmica do Bloco do Paredão na última sexta (13/2), que também definiu que Cowboy não teria direito a voto e Milena estaria imune.

Quem votou em quem no Paredão

Samira votou em Jordana;

Chaiany votou em Jordana;

Marcelo votou em Jordana;

Milena votou em Jordana;

Maxiane votou em Samira;

Breno votou em Jordana;

Solange Couto votou em Jordana;

Leandro votou em Jordana;

Ana Paula votou em Jordana;

Jordana votou em Samira;

Babu Santana votou em Jordana;

Gabriela votou em Babu Santana;

Juliano Floss votou em Jordana;

Marciele votou em Samira.

Prova Bate-Volta

A disputa envolveu uma espécie de "jogo da memória" envolvendo potes referentes ao produto de uma patrocinadora. As fases foram eliminatórias: o último a avançar ia ao Paredão. Participaram Samira, Solange Couto, Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

Eliminada na etapa inicial, Solange foi a primeira a saber que iria ao Paredão. Na sequência, quem chegava ao fim se garantia. Jordana se salvou, seguida por Cowboy e Breno, concluindo a formação do Paredão: Marcelo, Solange e Samira.