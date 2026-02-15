BBB 26: Gabriela abraça Cowboy e Juliano Floss comenta: 'É muita falsidade'

Juliano Floss e Leandro Boneco durante conversa na casa mais vigiada do Brasil - (crédito: Gshow/Reprodução)

Na tarde deste domingo (15/2) enquanto malhavam na academia, Juliano Floss e Leandro Boneco viram Gabriela abraçando Alberto Cowboy após o veterano cumprir o Castigo do Monstro por causa de determinação da Sister.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cena incomodou Floss e Boneco. "Cara, ela está abraçando o Cowboy depois de colocar ele no Monstro? Não é possível", disse o dançarino. "Eu não estou acreditando no que estou vendo. É muita falsidade nessa casa", continuou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu estava me perguntando, inclusive, qual é o sentido de ela ter dado esse Monstro para o Cowboy", completou Leandro Boneco.

"Estou extremamente chocado, de verdade. Isso não tem sentido. Ontem ela fez essa decisão", disse Juliano. "Ontem, no mesmo horário, mais ou menos no mesmo horário. ... Menos de 24h depois, ela está ali abraçando ele como se não fosse ela que tivesse feito ele passar por isso", continuou Juliano surpreso.

Minutos antes, enquanto Alberto ainda cumpria o Castigo, Gabriela dava apoio ao veterano que fez o sinal de um coração para ela. "Te amo, viu", disse. "Eu também, desculpa", respondeu a Sister.