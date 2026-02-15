Virginia revela como foi primeira vez com Vini Jr.: "Recebi um foguinho" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Virginia abriu o jogo sobre o início de seu relacionamento com Vini Jr. e contou como foi o primeiro encontro íntimo entre os dois. A revelação apareceu em uma prévia de seu programa no SBT, onde a influenciadora relembrou o momento que antecedeu a viagem até a Espanha. Segundo ela, a aproximação começou pelas redes sociais: "A gente estava conversando por WhatsApp e recebi um emoji de um foguinho".

A apresentadora explicou que decidiu ir até o jogador após a conversa virtual. "Aí falei: ‘Vou ter que ir lá ver de perto’", contou. Ela organizou uma viagem com amigos e escolheu Madri como destino. "Chamei meus amigos e falei para fazermos uma Eurotrip com destino a Madri. E aí foi na casa dele", revelou durante o quadro "Se Beber, Não Fale".

O programa, que vai ao ar com participações de Brunna Gonçalves, David Brazil, Carlinhos Salgueiro, Santtinha e Mayara Lima, reúne nomes ligados ao carnaval. A edição especial destaca histórias pessoais e momentos descontraídos da apresentadora com os convidados.

Namorando desde outubro de 2025, Virginia também falou sobre os planos para acompanhar Vini Jr. na Copa do Mundo. Ela pretende passar cerca de 45 dias com o jogador e cogita levar as filhas, dependendo da autorização de Zé Felipe. "Eu vou levar as crianças alguns dias, isso se coincidir com as férias", afirmou.

