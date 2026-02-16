Ex-marido de Ivete Sangalo passa o Carnaval pescando

Enquanto Ivete Sangalo animava foliões com seu trio elétrico nas ruas de Salvador, o domingo (16) de Carnaval teve um clima bem diferente para Daniel Cady. O nutricionista, que recentemente se separou da cantora, escolheu passar o dia em alto-mar, praticando pesca. Nos stories, ele mostrou o resultado da atividade e, em seguida, publicou imagens do fogo de uma lareira, revelando uma programação mais tranquila e distante da agitação carnavalesca. As informações foram divulgadas pelo portal Extra.

Ivete e Daniel estiveram juntos por 17 anos e são pais de três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 7. O término do casamento foi anunciado em 27 de novembro, surpreendendo fãs que acompanhavam a longa trajetória do casal. Apesar da separação, os dois seguem ligados pela família e pela história construída ao longo de quase duas décadas.

Em entrevista concedida em 2016 ao Programa do Jô, Ivete Sangalo contou como conheceu o então futuro marido. Segundo a artista, o encontro aconteceu no píer de sua casa, em Salvador, enquanto ela se preparava para o Carnaval. Durante um aquecimento vocal com a fonoaudióloga, o nutricionista apareceu nadando até o local. "Eu falei: ‘Quem é esse homem?’. Eu falei isso mesmo, fiquei calada e pensei: ‘Que delícia, meu número’. Eu descobri que era mais novo que eu e falei: ‘Aí não dá, é chave de cadeia’. Ele, lindo, saiu da água e pensei: ‘Dou ousadia ou não dou ousadia?'", relembrou.

A história curiosa virou uma das mais conhecidas do relacionamento dos dois e sempre era recontada com humor pela cantora. Mesmo com o fim da união, o episódio segue como parte da trajetória pessoal de Ivete e Daniel, marcada por momentos públicos e também por lembranças íntimas compartilhadas ao longo dos anos. Fonte: Extra.

