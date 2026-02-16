João Lucas responde internauta sobre "não ser famoso"

O Carnaval de Salvador rendeu não apenas momentos de celebração, mas também uma troca de farpas nas redes sociais envolvendo João Lucas. O cantor, de 26 anos, estava no trio de Ivete Sangalo ao lado da esposa, Sasha Meneghel, além de Bruna Marquezine e Shawn Mendes, quando virou alvo de um comentário no X, antigo Twitter.

Um usuário publicou: "Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível", ao compartilhar um vídeo em que João Lucas aparece curtindo a festa. A postagem ganhou grande repercussão, ultrapassando 1 milhão de visualizações e somando milhares de curtidas. Diante da provocação, o artista decidiu responder com ironia: "Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que o ‘[nome do usuário]’ hitou falando de mim, eu me sinto…", escreveu, entrando na brincadeira.

A resposta gerou ainda mais comentários. Um internauta aconselhou: "Menino. Para de rebater comentários no Twitter, vai curtir o Carnaval, você é casado com a princesa do Brasil, tem noção disso?". Outro opinou: "Haja pacincia, hein, Sasho. Se eu fosse você, nem respondia". Apesar das críticas, João Lucas manteve o tom bem-humorado ao lidar com a situação.

O cantor vive um relacionamento com Sasha Meneghel desde 2020. No início da relação, ele ainda usava o nome artístico João Figueiredo e se dedicava à música gospel. Desde então, passou por uma reformulação profissional, adotou o nome de batismo e investiu no pop. Amiga de infância de Bruna Marquezine, Sasha aproveitou o circuito Barra-Ondina ao lado da atriz e de Shawn Mendes, que curte seu primeiro Carnaval com a namorada. Os registros da noite, incluindo uma visita ao camarim de Ivete, viralizaram nas redes e movimentaram os fãs.

