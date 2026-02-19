'O agente secreto' é forte candidato nacional na disputa dos prêmios Platino

O longa-metragem O agente secreto e a série Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente (Thiago Pimentel, Patricia Corso e Leonardo Moreira) lideram a disputa ao 13º Prêmio Platino Xcaret, ainda em fase de consolidação dos finalistas. A celebração com os premiados está marcada para 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, na Riviera Maya (México).



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Junto com O filho de mil homens, O agente secreto está cotado na categoria melhor filme ibero-americano de ficção (a dupla de filmes ainda está destacada pelos trabalhos dos diretores e roteiristas Kleber Mendonça Filho e Daniel Rezende). Wagner Moura está destacado entre brasileiros ainda cotados para prêmios, ao lado de Jesuíta Barbosa (Homem com H), Fernanda Montenegro (Vitória), Rodrigo Santoro (coadjuvante, pelo longa O último azul) e Dira Paes (coadjuvante pelo longa Manas).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre as séries de longa duração estão cotadas Beleza fatal e Guerreiros do sol. Outra minissérie no páreo é Ângela Diniz: assassinada e condenada. Das atrizes brasileiras selecionadas para melhor interpretação estão Bruna Linzmeyer (Máscaras de oxigênio não cairão

automaticamente), Marina Ruy Barbosa (Tremembé) e Marjorie Estiano (Ângela Diniz). Johnny Massaro, pela minissérie Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente está cotado a melhor ator. A lista de melhores documentários é integrada por Apocalipse nos trópicos e Milton Bituca Nascimento. A expectativa da organização é a de que, em 15 dias, chegue-se aos finalistas de cada categoria.