'O agente secreto' é forte candidato nacional na disputa dos prêmios Platino

Além do filme de Kleber Mendonça Filho, a série 'Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente' está firme na disputa pelo 13º Prêmio Platino Xcaret

O longa-metragem O agente secreto e a série Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente (Thiago Pimentel, Patricia Corso e Leonardo Moreira) lideram a disputa ao 13º Prêmio Platino Xcaret, ainda em fase de consolidação dos finalistas. A celebração com os premiados está marcada para 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco, na Riviera Maya (México).

Junto com O filho de mil homens, O agente secreto está cotado na categoria melhor filme ibero-americano de ficção (a dupla de filmes ainda está destacada pelos trabalhos dos diretores e roteiristas Kleber Mendonça Filho e Daniel Rezende). Wagner Moura está destacado entre brasileiros ainda cotados para prêmios, ao lado de Jesuíta Barbosa (Homem com H), Fernanda Montenegro (Vitória), Rodrigo Santoro (coadjuvante, pelo longa O último azul) e Dira Paes (coadjuvante pelo longa Manas).

Entre as séries de longa duração estão cotadas Beleza fatal e Guerreiros do sol. Outra minissérie no páreo é Ângela Diniz: assassinada e condenada. Das atrizes brasileiras selecionadas para melhor interpretação estão Bruna Linzmeyer (Máscaras de oxigênio não cairão
automaticamente), Marina Ruy Barbosa (Tremembé) e Marjorie Estiano (Ângela Diniz). Johnny Massaro, pela minissérie Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente está cotado a melhor ator. A lista de melhores documentários é integrada por Apocalipse nos trópicos e Milton Bituca Nascimento. A expectativa da organização é a de que, em 15 dias, chegue-se aos finalistas de cada categoria.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 19/02/2026 12:16 / atualizado em 19/02/2026 12:27
