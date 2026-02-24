Mariana Molina fala sobre relação com ex-namorado após assumir affair com Iza - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mariana Molina abriu o jogo sobre a relação com o ex-marido, João Vitor Silva, com quem a cantora Iza recentemente assumiu está vivendo affair, após terem sido visto aos beijos durante o Carnaval do Rio de Janeiro.

Em entrevista à revista Quem, a atriz revelou manter uma relação de amizade com o ator. "A gente ficou junto muito tempo e tem uma amizade muito grande. Estou muito feliz por ele porque eu vejo quanto ele está feliz", disse ela.

Mariana Molina, que também está em um novo relacionamento, fez um balanço sobre a união de nove anos com João Vitor Silva. "Eu estou namorando também, e acho que o que importa mesmo não é o título das relações, mas o que elas deixam. E a nossa relação deixou muito respeito, muita amizade", explicou.

A atriz ainda contou que os dois dividem a guarda de uma cachorra, o que mantém o contato entre eles. "Está tudo ótimo, vamos curtir junto, e daqui a pouco a gente se esbarra", completou ela, que atualmente namora o ator e bailarino Vicenthe Delgado.